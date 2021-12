Lehrte

„Josef und Maria“ heißt das Theaterstück von Peter Turrini, welches am Donnerstag, 16. Dezember, 19.30 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte aufgeführt wird. Inszeniert wird das Stück von den Hamburger Kammerspielen unter Regie von Sewan Latchinian – mit Gerhard Garbers und April Hailer in den Hauptrollen.

Die Handlung des Stückes hat auch im Jahr 2021 an Aktualität nichts verloren: Während alle anderen Angestellten eines großen Kaufhauses Feierabend machen, beginnt für die Putzfrau Maria und den Nachtwächter Josef die Arbeit. Beide sind eigentlich schon pensioniert, bessern aber als Aushilfskräfte ihre Renten auf.

Porträt zweier einsamer Menschen

Kurz vor der Heiligen Nacht kommen sie in dem leeren Kaufhaus ins Gespräch, erzählen einander die Stationen ihres Lebens, ihre Wünsche und Träume, gescheiterte und bewahrte Hoffnungen, politische und private Kümmernisse.

So entsteht ein Porträt zweier einsamer Menschen von der Rückseite der Wohlstandsgesellschaft, die schließlich versuchen, einander in einem spontanen, illegalen Fest der Liebe etwas von jener Wertschätzung zukommen zu lassen, die ihnen die konsumorientierte Mitwelt versagt.

Karten gibt es auch an der Abendkasse

Karten für das Schauspiel kosten von 17 bis 25 Euro. Sie sind im Fachdienst Schule, Sport und Kultur unter Telefon (05132) 5053112 und 5053113 erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. Für den Besuch der Vorstellung gilt die 2G-plus-Regel. Zudem herrscht außerhalb des Sitzplatzes eine Maskenpflicht.

Von Patricia Oswald-Kipper