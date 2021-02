Lehrte

Lernen Lehrter Kinder schon bald in einer neuen Form des Distanzunterrichts? Und sitzen sie dabei zum Beispiel in einem Jugendtreff? Wenn es nach der Mehrheit im Rat der Stadt aus SPD, Grünen und Linken geht, ist die Antwort auf beide Fragen ein klares Ja. Rot-grün-rot hat jetzt einen sogenannten Dringlichkeitsantrag an den Rat gestellt, über den nach Ansicht der Mehrheit umgehend entschieden werden muss.

Die Mehrheitsgruppe will, dass Jugendtreffs, Sporthallen oder das Haus der Vereine an der Marktstraße für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt werden. Unter Wahrung der Corona-Abstände sollen Beschäftigte der Stadtjugendpflege dort die Arbeit der Kinder kontrollieren, sofern keine passende Kooperation mit Lehrkräften möglich ist.

Heimunterricht fern von zu Hause

Ob und wie dieser Heimunterricht weit weg von zu Hause funktionieren könnte, ist noch völlig offen. SPD, Grüne und Die Linke sehen aber einen großen Bedarf. Die Kinder und Jugendlichen seien für ihren Distanzunterricht in der Corona-Pandemie auf einen Platz angewiesen, der ruhig ist und einen Internetzugang bietet. Doch das sei in vielen Haushalten nicht möglich – insbesondere dann nicht, wenn mehrere Kinder von zu Hause aus lernen müssen und auch die Eltern im Homeoffice arbeiten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Hier kommt es rasch zu Konflikten oder zumindest zu Doppelbelastungen“, heißt es im Antrag der Mehrheitsgruppe. Da könne es helfen, wenn die Stadt etwa ihre Jugendtreffs für den Distanzunterricht öffne. Zudem könne an einem anderen Lernort als dem eigenen Zuhause „ein Stück weit Normalität“ geschaffen werden.

Corona macht jungen Menschen seelischen Druck

Im Jugendhilfeausschuss am Montagabend ist das Ansinnen der Ratsmehrheit bereits Thema eines kurzen Gesprächs gewesen. Ekkehard Bock-Wegener (SPD) betonte dabei, dass die Kontaktbeschränkungen durch Corona besonders bei jungen Menschen seelischen Druck erzeugten. Das hätten aktuelle Studien noch einmal sehr deutlich gemacht. Da müsse nicht noch unnötiger Stress beim Distanzlernen entstehen. Die Freigabe von städtischen Räumen müsse daher schnell gehen, und man hoffe auf breite Zustimmung im Rat der Stadt, sagte Bock-Wegener.

Renée-Michael Friedrich (CDU) stimmte zu, dass im Anliegen der Mehrheit große Dringlichkeit stecke. „Aber wenn wir das wirklich machen wollen, gibt es viel zu bedenken“, sagte er. Ebenso äußerte sich Lehrtes Erster Stadtrat Uwe Bee: „Das zu organisieren ist nicht ganz trivial, ich kann da nichts versprechen.“

Lesen Sie auch Wedemark: 60 Lernpaten unterstützen Schüler

Vorbild in der Wedemark

Dass ein Konzept mit Homeschooling in städtischen Räumen funktionieren könne, habe bereits die Gemeinde Wedemark bewiesen, meint die Ratsmehrheit. Dort hätten Jusos und Verwaltung sehr schnell ein Angebot eingerichtet, das auch genutzt werde, heißt es im Antrag von rot-grün-rot. Im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf kümmern sich sogenannte Lernpaten in einer Eins-zu-eins-Betreuung um Kinder.

Von Achim Gückel