Lehrte

Fünf Tage vor der Bundestagswahl kommt der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf einen rund zweistündigen Besuch nach Lehrte. Gemeinsam mit dem lokalen Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch will er am Dienstag, 21. September, ein „gemeinsames Zeichen für nachhaltigen Klima- und Umweltschutz und die Stärkung der Kommunen setzen“, wie es in einer Mitteilung aus dem Büro von Miersch heißt.

In einem öffentlichen Gespräch von 12 bis 14 Uhr vor dem City-Center an der Burgdorfer Straße wollen Scholz und Miersch mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Es geht auch um Rente, Wohnungen und Löhne

Spätestens 2045 solle Deutschland klimaneutral bis zum Jahr 2040 solle der in Deutschland verbrauchte Strom vollständig aus erneuerbaren Energien kommen, fordert Miersch, der in Berlin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion ist.. Dazu sollen Windkraft und Sonne zu den primären Energiequellen im Land werden.

Mit den Lehrterinnen und Lehrtern wollen Scholz und Miersch darüber hinaus über die Themen Rente, tarifliche und bessere Entlohnung von Pflegekräften sowie die Schaffung von jährlich 100.000 neuen bezahlbaren Wohnungen sprechen.

Von Achim Gückel