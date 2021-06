Lehrte

Auf 126 Jahre Geschichte kann die St.-Bernward-Kirche in Lehrte mittlerweile zurückblicken. Aber was am Sonntag in dem katholischen Gotteshaus passierte, hatte Seltenheitswert. Es war erst das fünfte Mal, dass ein frisch geweihter Priester seinen ersten öffentlichen Gottesdienst dort hielt. Im Mittelpunkt dieser sogenannten Primiz stand Burkhard Schuster. Der 28-Jährige war erst in der vergangenen Woche im Kölner Dom zum Priester geweiht worden.

„Ich habe in St. Bernward meine Erstkommunion gehabt und bin hier gefirmt worden“, sagte der Kaplan. Er sei Ministrant gewesen, im Pfarrgemeinderat und habe als Jugendleiter gearbeitet. „Ich fühle mich hier zu Hause.“ Es sei eine Ehre für ihn und die Gemeinde zugleich, die Primiz in Lehrte zu halten.

In Ahlten aufgewachsen

Aufgewachsen ist Schuster in Ahlten, und die Kirche war nie weit entfernt, als er seine berufliche Laufbahn startete. Nach der Ausbildung zum Sozialassistenten und Erzieher hat er in St. Bernward im Pfarrkindergarten gearbeitet und später auf dem Röderhof in Diekholzen, einer Behinderteneinrichtung des Bistums Hildesheim.

Dass Schuster dann doch den Weg eines Geistlichen einschlug, habe mit einem Impuls zu tun, den er in der Bernwardkirche gespürt habe. Einen großen Einfluss habe damals Pfarrer Roman Blasikiewicz gehabt. Er hatte in Lehrte eine Gebetsform etabliert, in deren Mittelpunkt das sogenannte Allerheiligste (lateinisch Sanctissimum) anbetend verehrt wird. Bereits als Sechstklässler habe er die Wahrnehmung gehabt, Jesus Christus folgen zu sollen.

Der Wahl-Rheinländer Burkhard Schuster fühlt sich in seiner Heimatgemeinde immer noch zu Hause. Quelle: Michael Schütz

Pfarrer Blasikiewicz kommt zur Primiz

Dass Pfarrer Blasikiewicz zu Schusters Primiz noch einmal nach Lehrte zurückkam, war somit nur logisch. In seiner Predigt mahnte der langjährige Lehrter Gemeindepfarrer, dass der Weg des Priesters eine „ganzheitliche Ausrichtung des Menschen auf Gott“ bedeute. Es gehe nicht um Selbstverwirklichung nach dem Studium, sondern man arbeite als Christus-Bote. „Es braucht als Priester bescheidene und beherzte Menschen in einer Zeit, in der unser Traumschiff von Stürmen geschaukelt wird“, sagte er und bezog er sich auf Diskussionen rund um Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche.

Der frühere Gemeindepfarrer von St. Bernward, Roman Blasikiewicz (rechts) unterstützt Burkhard Schuster bei dessen ersten Messe. Quelle: Michael Schütz

Bereits 2013 war Schuster ins Theologenkonvent nach Bonn gezogen und studierte in St. Augustin an der Philosophisch-Theologischen Hochschule. Der Wechsel ins Rheinland sei ihm nicht schwergefallen, sagte Schuster. „Ich bin selbst eine Frohnatur.“ Deswegen habe er sich auch einen Spruch des Heiligen Johannes Bosco als Lebensmotto ausgesucht: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.“

Mit diesem Optimismus gehe er durch die Stürme, die Blasikiewicz in seiner Predigt ansprach. Auch ihm sei die Frage gestellt worden: „Wie kannst du in dieser Kontroverse Priester werden?“ Er wolle in dieser Zeit ein authentisches Zeugnis für Jesus Christus geben. „Ich vertraue auf den, der mich gerufen hat.“

Geschwister, Neffen und Freunde sind seine Familie

Auch über das Thema Zölibat hat er nachgedacht. Durch den Verzicht auf eine eigene Familie könne sich ein Priester auf seine Gemeinde konzentrieren. „Und es heißt ja nicht, dass man keine Beziehungen haben darf.“ Er habe vier Geschwister, zwei Neffen und Freunde. „Es ist wichtig, diese Leute im Rücken zu haben.“

Nach der Zeit als Kaplan, in der er den Pfarrer einer Gemeinde bei Trauungen, Taufen, Beerdigungen, bei der Messe und der Abnahme der Beichte unterstützt, wird in ein paar Jahren die Pfarrprüfung anstehen. Auch als Pfarrer wird er aber nur zu Besuch nach Lehrte zurückkommen. „In der katholischen Kirche wird ein Priester nie in seine Heimatgemeinde geschickt.“ Damit soll ein zu enges Miteinander vermieden werden. Schuster: „Ich gehe dorthin, wo mein Bischof mich hinstellt.“

Von Michael Schütz