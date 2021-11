Sievershausen

Auch sie haben wegen Corona eine lange Zwangspause einlegen müssen. Doch ihren Humor haben die Aktivisten in der Karnevalsgesellschaft Sievershausen deswegen ganz und gar nicht verloren. Es sei halt „Seine Dollität Prinz Covid-19“ gewesen, der ein Jahr lang regiert habe. Doch nun sei es an der Zeit für einen Regierungswechsel, schreiben die Sievershäuser in einer Pressemitteilung – und laden zur Eröffnung der mittlerweile 64. Karnevalskampagne im Dorf ein. Sie beginnt am Sonnabend, 13. November, um 20.11 Uhr in den Festsälen Fricke an der John-F.-Kennedy-Straße.

Die närrische Abstinenz in Sievershausen ist also bald schon vorbei. Doch als Gäste dabei sein können nur Menschen, die entweder gegen Corona geimpft oder vom Virus genesen sind. Denn die Proklamation findet streng nach dem 2-G-Prinzip statt. Nachzuweisen ist das am Eingang zum Festsaal.

Streng geheim: Wer ist das neue Prinzenpaar?

Doch ansonsten soll bei der Karnevalsgesellschaft nun wieder alles so, wie man es gewohnt ist. Der Auftakt zur Kampagne am 11. November findet zunächst intern statt. Am 13. November wird dann das bis dahin streng gehütete Geheimnis gelüftet, wer das neue Prinzenpaar in Sievershausen ist. „Wir wollen wieder feiern wie immer“, sagt Winfried Schulze, der im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist: „Wir gehen davon aus, dass wir wieder eine ganz normale Kampagne feiern können.“

Mit Büttenreden und Funkenmariechen: In Sievershausen startet jetzt die 64. närrische Kampagne. Quelle: privat

Daher planen die Karnevalisten auch schon für die Höhepunkt des närrischen Treibens im kommenden Februar. Dann sollen wieder die Prunksitzungen über die Bühne gehen. Beim Prinzenball am 13. November zeigen die Karnevalisten aber erst einmal kurze Ausschnitte aus ihrem Programm, anschließend spielt das SOS Light Duo zum Tanz bis in den frühen Morgen auf.

Von Achim Gückel