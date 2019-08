Lehrte

Entwarnung für alle Kinder und Lehrkräfte der Grundschule An der Masch. Der Unterricht dort kann nach den Sommerferien ab Donnerstag regulär aufgenommen werden. Das hat jetzt die Lehrter Stadtverwaltung mitgeteilt. Messungen hätten ergeben, dass in der Raumluft in der Schule keine Belastung durch Asbest vorliegt. Gesundheitsgefährdungen seien nicht zu befürchten, betont Sprecher Fabian Nolting.

Während der Ferien war es in einem Raum der Grundschule zu einem unangenehmen Vorfall gekommen. Eine Elterninitiative hatte bei Renovierungsarbeiten in einem Raum versehentlich Asbest freigesetzt. Beim Entfernen von Spinnweben war Putz von einer Wand gebröckelt, dahinter befand sich das gesundheitsgefährdende, krebserregende Material. Die Stadt hatte daraufhin den betroffenen Raum gesperrt und die Luft in sämtlichen anderen Räumen überprüfen sowie Materialproben nehmen lassen.

In diesem Klassenraum bröckelte der Putz und das Asbest dahinter wurde freigesetzt. Er bleibt weiterhin gesperrt. Quelle: privat

Die Ergebnisse der Messungen zeigten nun, „dass eine Gesundheitsgefährdung in Hinsicht auf Asbest ausgeschlossen werden kann“, heißt es in einer am Mittwochnachmittag veröffentlichen Mitteilung aus dem Rathaus. Es sei kein Asbest in der Raumluft nachgewiesen worden. Lediglich eine einzelne Probe habe wegen eines Fehlers bei der Aufzeichnung nicht ausgewertet werden können. Der davon betroffene Raum bleibe ebenfalls vorsorglich gesperrt.

Ergebnisse der Materialproben stehen noch aus

Die Ergebnisse der Materialproben stehen indes noch auch. Wenn diese vorliegen, werde man das weitere Vorgehen eng mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover und der Gemeindeunfallversicherung abstimmen, heißt es in der Mitteilung. Beide Behörden hätten der Stadt Lehrte „einen vorbildlichen Umgang mit der Thematik bescheinigt“.

Der Vorfall mit dem versehentlich freigesetzten Asbest hatte in den Ferien in Lehrte hohe Wellen geschlagen. Eltern äußerten sich besorgt, und auch in der Politik gab es schnelle Reaktionen. Die Ratsfraktionen der Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und Linken hatten einen transparenten Umgang mit dem Thema und eine öffentliche Diskussion gefordert.

Schulausschuss redet über Asbestvorfall

Diese wird es geben – und zwar erstmals in einer Sitzung des Schulausschusses am Donnerstag, 22. August, ab 17 Uhr in der Städtischen Galerie an der Zuckerpassage. Darüber hinaus plant die Stadt eine Informationsveranstaltung für die Lehrerschaft der Grundschule An der Masch sowie für die Eltern der Kinder, die dort unterrichtet werden. Ein Termin dafür müsse allerdings noch mit der Schulleitung abgestimmt werden, betont Nolting.

Von Achim Gückel