Lehrte

Die Sache klang verlockend: Lehrte erneuert in einem großen Wurf die Plätze, Straßen und Wege rings um die Matthäuskirche, macht sie zu einem Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger, saniert in diesem Zuge das baufällige Ehrenmal an der Masch und finanziert all das im Wesentlichen mit einem Zuschuss aus einem Fördertopf des Bundes. Doch daraus wird nichts. Das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ bleibt Lehrte verschlossen. Das haben die Verantwortlichen in Berlin nun mitgeteilt. Jetzt muss Lehrte seine Vorhaben an der Matthäuskirche doch aus eigener Tasche bezahlen – und schon allein für erste Projekte werden voraussichtlich knapp 300.000 Euro fällig.

Das Förderprogramm des Bundes, für das insgesamt 90 Millionen Euro zur Verfügung stehen, sei außerordentlich beliebt, teilte man aus Berlin mit. Es habe derart viele Anträge aus dem gesamten Bundesgebiet gegeben, dass gesiebt werden musste. Lehrte fiel dabei durch. 200.000 Euro oder mehr hatte sich die Stadt aus dem Topf erhofft. 5 Millionen Euro wäre der Höchstbetrag gewesen. Warum Lehrtes Bewerbung keine Berücksichtigung fand, wurde nicht erläutert.

Aus dem großen Masterplan wird nichts

Die Nachricht vom Scheitern der Lehrter Bewerbung hat jetzt bei den Politikern im Bau- sowie im Kulturausschuss für lange Gesichter gesorgt. Bürgermeister Frank Prüße selbst hatte im vergangenen Jahr dafür geworben, das gesamte Gelände an der Masch in einem großen Masterplan umzugestalten. Es gelte, dort „Raum zu schaffen, wo man sich trifft“, sagte er und sprach von Bänken, Aufenthaltsqualität und einem Platzcharakter.

Ein städtebauliches Entwicklungskonzept sollte die Einzelheiten definieren. Doch die 55.000 Euro, die dafür im städtischen Haushaltsentwurf für dieses Jahr vorgesehen waren, sollen angesichts der nicht sprudelnden Geldquelle in Berlin und dem Defizit im Etat wieder gestrichen werden.

Könnte eine Aufhübschung durchaus vertragen: Der Marktplatz neben der Matthäuskirche. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Statt des großen Wurfs mit einem umfassenden Konzept sollen nun kleine Schritte das Quartier an der Matthäuskirche attraktiver machen. Für dieses Jahr schlägt die Stadtverwaltung den Abriss und Neubau des maroden Toilettenhäuschens am Marktplatz vor – ein Projekt, dass schon vor einem Jahr vom Rat der Stadt grundsätzlich beschlossen wurde. Es würde 135.000 Euro kosten. „Das muss gemacht werden“, meint Stadtsprecher Fabian Nolting. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Beschwerden wegen des maroden Toilettenhäuschens gegeben, das unter anderem beim Wochenmarkt an der Kirche benötigt wird.

150.000 Euro für Sanierung des Ehrenmals

Für die Sanierung des baufälligen und bereits seit Monaten mit Zäunen abgeriegelten Ehrenmals an der Masch stehen im Haushaltsentwurf nun 150.000 Euro. Ursprünglich hatte die Stadt dafür 50.000 Euro ausgeben wollen. Ein Gutachter stellte jedoch im vergangenen Jahr fest, dass das deutlich zu wenig sein würde.

Was genau mit dem Mahnmal für die Opfer der beiden Weltkriege und des deutsch-französischen Krieges 1870/71 passieren wird, ist indes noch unklar. Lehrtes Dritter Vize-Bürgermeister Ronald Schütz (Grüne) hatte im vergangenen September bereits angeregt, als Ersatz einen neuen zentralen Gedenkort für alle Opfer von Kriegen, Unterdrückung, Verfolgung, Flucht und Vertreibung zu schaffen. Lehrtes DRK-Vorsitzender regte am Rand der Veranstaltung zum Volkstrauertag eine breite öffentliche Diskussion zum angemessenen Gedenken an. Bürgermeister Frank Prüße hatte zuvor am Bauzaun vor dem jämmerlich anzuschauenden, überwucherten alten Mahnmal gesprochen. Zu der Diskussion kam es bislang noch nicht.

Von Achim Gückel