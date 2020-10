Lehrte/Ahlten

Die Mitgliederversammlung der Lehrter CDU am Dienstag, 22. September, im Landgasthaus Behre in Ahlten hat nicht zu einer Welle von Ansteckungen mit dem Coronavirus geführt. Das haben die Tests sämtlicher mehr als 50 Besucher sowie zweier Servicekräfte ergeben, teilt jetzt die neue Vorsitzende des Stadtverbands, Heike Koehler, mit. Sie äußerte sich sehr erleichtert und lobt das während der Versammlung strikt angewendete Hygienekonzept.

Wenige Tage nach dem Treffen im Landgasthaus, zu dem 52 Teilnehmer gekommen waren, hatte eine der Besucherinnen über gesundheitliche Beschwerden geklagt und sich bei ihrer Hausärztin einem Corona-Test unterzogen. Dessen Ergebnis, das am Montag, 28. September, vorlag, war positiv. Jene fünf Versammlungsteilnehmer, die mit der Frau an einem Tisch saßen, wurden in Quarantäne geschickt und sofort auf Covid-19 getestet. Für alle anderen der Christdemokraten gab es einen Massentest mit dem Bereitschaftsdienst des DRK auf dem Feuerwehrübungsplatz am Wiesengrund in Ahlten.

CDU-Chefin lobt Hygienekonzept

Koehler dankt jetzt unter anderem ausdrücklich den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes der Region Hannover und des DRK-Bereitschaftsdienstes. Man habe nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses „umgehend reagiert und schnell und effektiv alle erforderlichen Schritte eingeleitet“. Es habe sich zudem gezeigt, dass das Hygienekonzept des Landgasthauses funktioniert hat. „Dadurch, dass wir bei der Mitgliederversammlung alle Hygieneauflagen wie Abstände einhalten, Maske tragen, durchgehendes Lüften und Dokumentation aller Teilnehmerdaten, peinlich genau eingehalten haben, ist es zu keiner Ansteckung gekommen“, meint Koehler.

Mit Stand von Montagvormittag sind im Lehrter Stadtgebiet 16 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. Der Wert ist seit mehreren Tagen nahezu konstant.

Von Achim Gückel