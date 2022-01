Lehrte

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit des Ortsvereins Lehrte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zum Jahresende „massiv beeinflusst“, wie der Vorsitzende Achim Rüter sagt. Bei offenen Angeboten sei es nach der aktuellen Corona-Verordnung fast nicht möglich, die geltenden Regeln einzuhalten, betont er. Wegen der insgesamt diffusen Lage müssten deshalb die Seniorennachmittage in der Begegnungsstätte an der Goethestraße auch im Januar ausfallen, kündigt Rüter an.

Einschränkungen bei Angeboten für Senioren

Schon die offene Adventsveranstaltung in der Seniorenbegegnungsstätte habe man schweren Herzens absagen müssen, berichtet Rüter. Und das traditionelle Adventscafé im Rotkreuz-Zentrum an der Ringstraße habe nur für die feste Seniorengruppe angeboten werden können. Selbst dabei hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer getrennt an einzelnen Tischen sitzen und sich vorher anmelden müssen. Bei Weihnachtsmusik von Oliver Bindseil aus Ahlten am Keyboard sei in dem festlich geschmückten Raum dennoch Weihnachtsstimmung aufgekommen.

Hoffnung auf das nächste Weihnachtsfest

Wichtig war dem DRK Lehrte auch, das Angebot unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ an Heiligabend aufrechtzuerhalten – im zweiten Corona-Jahr hintereinander. Aber auch dort war die Zurückhaltung spürbar: Weniger als zehn Besucher waren ins Rotkreuz-Zentrum gekommen, um ein paar schöne Stunden mit Weihnachtsmusik, Kuchen und Fingerfood zu genießen. „Beim nächsten Mal wird es hoffentlich wieder möglich sein, in größerer Runde zu feiern“, wünscht sich die Organisatorin Edeltraut Zippel.

