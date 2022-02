Aligse

In der Feldmark zwischen Aligse und Kolshorn türmen sich meterhohe Wälle auf. Frank Seger, Ortsbürgermeister von Aligse, Kolshorn und Röddensen spricht bei dem Anblick von einer „Mondlandschaft“. Laut seiner Stellvertreterin Imbke Meyer-Frerichs von den Grünen verschandeln die Wälle die Landschaft und blockieren zudem die Spazierwege zwischen den Dörfern. „Wir wollen, dass die rechtswidrig aufgeschütteten Wälle wieder beseitigt werden“, fordert Meyer-Frerichs.

Anlass für die Forderung ist der Bodenabbau zwischen Aligse und Kolshorn und die damit verbundenen Rekultivierungsmaßnahmen. Die Firma Enge Kies- und Recycling baut dort schon seit Jahren Kies ab. Bislang war lediglich ein kleiner Teil des Gebietes betroffen, nun soll der Bodenabbau deutlich ausgeweitet werden.

Kritik aus dem Ortsrat: Wälle sind zu hoch

Im Detail geht es um zwei Areale: Zuletzt wurden am sogenannten Lohmeier-See nordwestlich von Aligse hohe Wälle aufgeschüttet. „Hier hat die Region Hannover bereits festgestellt, dass die Wälle viel zu hoch sind – trotzdem werden die Bollwerke im Rahmen einer Ermessensentscheidung so akzeptiert“, erklärt Meyer-Frerichs. Sie hält die Entscheidung für grob fehlerhaft und betont: „Wälle von etwa drei Metern Höhe sind ein massiver Eingriff in die Landschaft, die Auflagen für die Rekultivierung sehen deutlich niedrigere Wälle vor.“

Am sogenannten Lohmeier-See nordwestlich von Aligse sind hohe Wälle aufgeschüttet – der See ist dahinter. Quelle: privat

In dem Bereich etwas weiter nördlich soll der Bodenabbau künftig noch deutlich ausgeweitet werden. Nach Ansicht der Grünen im Ortsrat sind vorher jedoch weitere Untersuchungen erforderlich. Denn Proben im bereits bestehenden Abbaugewässer hätten außergewöhnlich saures Wasser aufgewiesen. Die Region hatte im Januar schriftlich mitgeteilt, dass der niedrige ph-Wert zwar auffällig, aber nicht ungewöhnlich sei und man mit Problemen nicht rechne. Damit geben sich die Grünen jedoch nicht zufrieden. Um Schäden für das Grundwasser in der Gegend zu verhindern, soll die Region vielmehr die Ursache für die Versauerung herausfinden.

Abbau soll umweltverträglich erfolgen

„Wir sind nicht grundsätzlich gegen einen weiteren Abbau von Sand an dieser Stelle“, betont Armin Albat, Mitglied der Grünen im Aligser Ortsrat. Allerdings müsse der Abbau umweltverträglich erfolgen. Der Erholungswert der Landschaft solle erhalten bleiben, Schäden für das Grundwasser müssten verhindert werden, fordert der Lokalpolitiker.

Die Forderungen der Grünen teilen auch der gesamte Ortsrat Aligse, Kolshorn, Röddensen sowie der Umwelt- und der Verwaltungsausschuss der Stadt Lehrte. Die Gremien haben die Region Hannover aufgefordert, einer Erweiterung des Kiesabbaus durch die Firma Enge nur zuzustimmen, wenn die bereits aufgeschütteten Wälle wieder beseitigt werden.

Grüne wollen Biotope, Schwalben und Kröten schützen

An die Verlängerung der Abbaugenehmigung knüpfen die Politiker aber noch weitere Bedingungen. So sollen die Trampelpfade am Rande der Kiesgruben erhalten werden, um den Naherholungswert für die Bewohner von Aligse und Kolshorn zu bewahren. Darüber hinaus soll die Region Hannover untersuchen, ob weitere Maßnahmen zum Schutz entstandener Biotope, bestehender Schwalbenkolonien und der Vorkommen von Kreuzkröten erforderlich sind. Ob und wieweit die Region die Forderungen bei der Genehmigung berücksichtigt, werde sich zeigen. „Wir bleiben auf jeden Fall dran“, betont Albat.

Von Katja Eggers