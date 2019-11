Der Grüngutplatz in Lehrte-Arpke braucht längere Öffnungszeiten oder einen dritten Öffnungstag. Das fordert der Ortsrat Hämelerwald. Denn weil eine eigene Annahmestelle im Ort fehlt, müssen die Hämelerwalder ihr Grüngut in Arpke abgeben. Dort herrscht an den beiden Öffnungstagen aber gerade im Herbst sehr viel Andrang.