Es gibt massenweise Witze über Liebhaber, die in größter Not flugs in einem Kleiderschrank verschwinden. Aber auch einem Kiffer, der dem Zugriff durch Beamte des Lehrter Polizeikommissariats entgehen wollte, erschien jetzt ein Schrank als gutes Versteck. Damit lag er falsch: Die Polizisten stöberten ihn auf.

Die kuriose Geschichte spielte sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr an der Burgdorfer Straße ab. Dort waren die Beamten eigentlich wegen einer ganz anderen Angelegenheit im Einsatz, als sie plötzlich aus einem offenen Fenster einen verräterischen Geruch wahrnahmen. Mit geschulter Nase witterten die Polizisten Marihuana und baten dann um Zutritt zu der Wohnung hinter dem offenen Fenster.

Vier angerauchte Joints im Aschenbecher

Dieser wurde ihnen von einer jungen Dame gewährt, und in einem Aschenbecher erspähten die Polizisten schließlich vier angerauchte Joints. Die Inhaberin der Wohnung gab dazu an, die Marihuana-Tüten gehörten einem Bekannte. Sie habe aber keine Ahnung, wo dieser sich befinde. Die Polizisten durchsuchten daraufhin mit Einwilligung der Frau die Wohnung – und entdeckten den 31-jährigen vermeintlichen Besitzer des Marihuanas in einem Schrank.

Der Mann machte weder Angaben zu den Joints, noch erklärte er, warum er in den Schrank geflüchtet war. Gegen ihn wurde nach Angaben aus dem Lehrter Kommissariat ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

