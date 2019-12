Hämelerwald

Kleine Autos, großer Spaß: Das Jugendzentrum in Hämelerwald ist an den Festtagen zur Rennstrecke geworden. Kinder und Jugendliche ließen dort Modellautos über eine 40 Meter lange Carrera-Rennbahn flitzen. Auch so mancher Erwachsener griff zur Fernsteuerung. „Wir haben hier viele Eltern zu Gast, die in ihrer Kindheit hier schon mitgefahren sind und nun mit ihren eigenen Kindern herkommen“, sagte Matthias Schröder, der Leiter des Jugendzentrums.

Von den drei Festtagen war der zweite Weihnachtstag mit 27 Besuchern am besten besucht. Am ersten Weihnachtstag kamen 22 Besucher, am Nachmittag von Heiligabend waren es 17 gewesen und am Tag vor Heiligabend sogar 40. Im vergangenen Jahr hatte das Jugendfreizeitheim sich eine Auszeit genommen, um das Konzept der Carrera-Aktion zu überdenken.

Digitale Bahn war zu teuer und aufwendig

In diesem Jahr wurde die Carrera-Bahn nun wieder aufgebaut – allerdings nicht digital wie in den Vorjahren und zudem im Jugendzentrum und nicht in der Turnhalle. „Digital war teuer und aufwendig, und im Jugendzentrum ist es gemütlicher“, erklärte Schröder.

Am Freitag lieferten sich dort auch Maleni (9) und ihr Bruder Matteo (6) aus Arpke spannende Rennen. „In den Kurven muss man langsamer fahren, damit das Auto nicht aus der Bahn fliegt – auf gerader Strecke kann man richtig Gas geben“, erklärte Maleni.

Am Montag, 30. Dezember, wird das Carrera-Fahren von 15 bis 19 Uhr fortgesetzt. Weitere Termine folgen im Januar, werden aber noch bekannt gegeben.

Von Katja Eggers