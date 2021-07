Lehrte

Kaum ein Instrument fasziniert Kinder mehr als eine Trommel. Das hat sich am Sonnabendnachmittag im Lehrter Parkhaus deutlich gezeigt. Neun Mädchen und ein Junge traten an, um zu zeigen, was sie in einem dreitägigen Percussion-Workshop im Kinder- und Jugendhaus am Südring gelernt hatten. Schon das Parkhaus an der Burgdorfer Straße war dafür ein ungewöhnlicher Ort – aber dass dabei keine einzige Trommel in Sicht war, überraschte auf den ersten Blick. Aber eben nur auf den ersten.

Geleitet wurden der Workshop und der Auftritt von der Hannoveranerin Barbara von Knobelsdorff, die das Ensemble Stompany ins Leben gerufen hat. Deren Mitglieder sind bekannt dafür, dass sie auf Alltagsgegenständen wie Eimern und Flaschen Musik machen. Eben das übte die Musikpädagogin auch mit den Lehrter Kindern ein.

Rhythmisches aus PET-Flaschen

Vor begeisterten Eltern und Angehörigen trommelten die zehn Kinder mit Stöcken auf Plastikeimer ein und holten Rhythmisches aus PET-Flaschen hervor. Dabei war der Auftrittsort eine Herausforderung, wie von Knobelsdorff zugab. „Der Verkehr von der Straße unten kann sehr laut werden“, sagte sie. Man müsse sich stark auf das Stück fokussieren.

In den richtigen Händen klingen sogar PET-Flaschen gut. Quelle: Michael Schütz

Das Parkhaus war nicht zufällig als Bühne ausgewählt worden. Denn der gut zehnminütige Auftritt gehörte zum Begleitprogramm der Intraregionale, einem Klangkunstfestival in der gesamten Region. In Lehrte zeigt dabei die Berlinerin Lisa Premke noch bis zum 18. Juli mit einer Installation, dass sogar das Parkhaus selbst klingen kann.

Junge Moderatorin ist aufgeregt

Die Kinder hätten sich begeistert gezeigt, meinte von Knobelsdorff. „Auch wenn nicht alle gleich rhythmisch begabt sind.“ Motiviert waren sie jedenfalls. „Als meine Eltern das vorgeschlagen haben, fand ich das sehr spannend“, sagte die neunjährige Miriam aus Lehrte. Die achtjährige Lotta aus Hämelerwald hatte sogar am Anfang die Rolle der Moderatorin und war dementsprechend aufgeregt. „Ich habe mir immer wieder den Text aufgesagt, bis ich ihn konnte.“ Und der zehnjährigen Ella aus Arpke gefiel besonders das Spiel mit den Flaschen.

Am Schluss durften auch die rund 40 Zuschauer auf Parkdeck 4 mitmachen.

Von Michael Schütz