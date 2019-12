Lehrte

Passend zur aktuellen Ausstellung „Unser täglich Brot“ von Markus Hutter gibt es in den Winterferien zwei Kunstaktionen für Kinder. Beide bietet Julienne Franke vom Fachdienst Schule, Sport, Kultur in der Städtischen Galerie Lehrte, Alte Schlosserei 1, an. So können sich die jungen Besucher direkt von den Werken Hutters inspirieren lassen.

„Schleierhaft“ heißt das Thema am Donnerstag, 2. Januar. Die Bilder von Markus Hutter bestehen aus ganz vielen dünnen Farbschichten. Dadurch mischen sich die Farben im Bild. Kinder ab einem Alter von sechs Jahren können von 10 bis 11.30 Uhr eigene experimentelle Bilder malen.

Farbe und Form erforschen

„Abgeformt“ heißt es am Freitag, 3. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr. In der Ausstellung gibt es seltsame Häuser und Formen. Ob da vielleicht Außerirdische wohnen? Kinder ab einem Alter von sechs Jahren können Geschichten erfinden und ungewöhnliche kleine Häuser malen und gestalten.

Die Teilnahme kostet 1,50 Euro pro Kind. Anmeldungen sind erforderlich. Sie werden unter Telefon (05132) 8628243 sowie per E-Mail an julienne.franke@lehrte.de entgegengenommen. Gruppen können gesonderte Termine vereinbaren, für Schulklassen gilt dies auch während der Schulzeit.

