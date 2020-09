Lehrte

Ab sofort präsentiert sich das Team der städtischen Kinder- und Jugendarbeit in einem neuen Gewand. Dafür hat es ein modernes und jugendgerechtes Logo mit einem hohen Wiedererkennungswert kreiert. Wer das neue Logo nun im Stadtgebiet sieht, kann sich sicher sein, dass das Team der Jugendarbeit als Ansprechpartner vor Ort ist.

Kinder und Jugendliche konnten abstimmen

Das Logo hat das Team aber nicht allein vorgegeben, sondern die Kinder und Jugendlichen in die Entscheidung einbezogen. Dafür wurden in einer Beteiligungsaktion über die gesamte Sommerzeit Abstimmungszettel verteilt. Die Auswertung der ausgefüllten Zettel hat ergeben, dass sich die Mehrheit das neue Layout wünscht. Für die städtische Kinder- und Jugendarbeit bedeutet das Ergebnis einen Meilenstein in der praktischen Umsetzung der Zielformulierungen aus der seit Ende 2019 bestehenden Rahmenkonzeption des Teams.

Von Lisa Höfel