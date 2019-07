In der Lehrter Kernstadt gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung jetzt noch neun Kioske – zwei an der Bahnhofstraße, drei an der Burgdorfer Straße und jeweils einen an der Braunschweiger Straße, der Breiten Lade, der Großen Moorstraße sowie der Iltener Straße. Erst im vergangenen Jahr hatte Sabines Kiosk an der Wilhelmstraße dicht gemacht. Bis vor einigen Jahren gab es solche Läden auch noch an der Manskestraße und der Schützenstraße. Neueröffnungen gab es keine.

Die Tendenz ist also fallend – und damit liegt Lehrte in einem bundesweiten Trend. Denn Kioske, in denen Zigaretten, Getränke und Süßigkeiten verkauft werden, gibt es in ganz Deutschland immer weniger. Rund 2000 seien in den Jahren zwischen 2008 und 2018 verschwunden, schätzt der Handelsverband Deutschland ( HDE). Heute gebe es noch rund 23.500 kleine Kioske, Trinkhallen, Büdchen. Der Umsatz liege bei geschätzten 7,5 Milliarden Euro. Als Hochburgen der Kiosk-Kultur gelten Berlin und die Großstädte Nordrhein-Westfalens. Aber auch Hannover rühmt sich gern seiner traditionellen Trinkhallen.