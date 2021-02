Lehrte

Die Matthäuskirche am Markt ist am Freitag zum Filmstudio geworden. Die vier Kirchengemeinden Matthäus, Markus, St. Bernward und Johannes haben dort einen digitalen Gottesdienst zum Weltgebetstag am Freitag, 5. März, aufgezeichnet. Eigentlich feiern die Gemeinden diesen Tag seit Jahren mit gemeinsamen Präsenzgottesdiensten in ihren Gotteshäusern. Den Hut hat dabei in jedem Jahr eine andere Gemeinde auf.

„Es war lange unklar, ob wegen der Pandemie überhaupt etwas stattfinden kann. Der digitale Gottesdienst ist ein Kompromiss, auf den sich alle vier Gemeinden einigen konnten“, sagte Traute Wulf von der Matthäusgemeinde, die den Gottesdienst federführend mit Tochter Steffi organisiert hat.

Klimawandel und Nachhaltigkeit stehen im Vordergrund

Ursprünglich hieß die ökumenische Veranstaltung, die seit Jahren am ersten Freitag im März in mehr als 150 Ländern über die Bühne geht, Weltgebetstag der Frauen. „Heute wird der Weltgebetstag zwar immer noch von christlichen Frauen organisiert, ist aber offen für alle“, erklärte Matthäus-Pastorin Gesa Steingräber-Broder. Die Liturgie gestalten stets Frauen aus einem anderen Land, diesmal aus dem Pazifikstaat Vanuatu.

Das Augenmerk richtet sich besonders auf Klimawandel und Nachhaltigkeit. Die Frauen erzählen von Zyklonen, Erdbeben, dem rasant steigenden Meeresspiegel und anderen Herausforderungen, denen sie in ihrer Heimat ausgesetzt sind. In der Erfahrung von Unsicherheit und Zerstörung fragen sie: „Worauf bauen wir?“ So lautet auch das Motto des Weltgebetstags 2021.

Frauen aus vier Gemeinden gestalten den Gottesdienst

Für den Onlinegottesdienst wurden im Vorfeld die Aufgaben verteilt. Während Frauen aus der Markusgemeinde vor der Kamera die Lesung und Auslegung des Bibeltextes übernommen haben, sprachen Frauke Suhr und Irene Schwirtz von der Matthäusgemeinde die Gebete. Diakon Sven-Oliver Salzer bediente indes die Technik.

„Das funktioniert mittlerweile richtig gut“, sagte Salzer. Denn die Matthäusgemeinde hat coronabedingt bereits mehrere Gottesdienste für das Internet aufgezeichnet und sich dafür mit Fördermitteln der Landeskirche professionelles Equipment zugelegt. „Angefangen haben wir mal mit Aufzeichnungen über Handy, jetzt haben wir sogar Scheinwerfer“, berichtete Salzer.

Zum Film gibt es Kulinarisches aus Vanuatu

Der digitale Gottesdienst zum Weltgebetstag ist ab dem 5. März, 19 Uhr, zwei Wochen lang im Internet auf www.matthaeus-lehrte.de und über die Homepages der anderen drei Gemeinden zu sehen. Interessierte können am Donnerstag, 4. März, von 17 bis 18 Uhr, und Freitag, 5. März, von 18 bis 19 Uhr, in der Matthäuskirche das Textheft und kleine Tüten mit Kulinarischem aus Vanuatu abholen. Dafür haben Frauen der Gemeinden Kekse und Kuchen nach landestypischen Rezepten gebacken. Die Gemeinden freuen sich über eine Kollekte. Mit dem Geld werden weltweit Frauenprojekte unterstützt.

Von Katja Eggers