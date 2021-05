Ein bisschen Nähe in der Corona-Zeit: Die Kirchengemeinde Zum Heiligen Kreuz in Lehrte-Arpke startet wieder mit den Gesprächen auf der sogenannten Erzählbank. Immer freitags stehen Mitarbeiter des Besuchsdienstes für einen Klönschnack zur Verfügung. Das Angebot richtet sich vor allem an Ältere.