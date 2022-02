Lehrte

Der Angriff Russlands auf die Ukraine erfüllt viele Menschen mit großen Sorgen um den Frieden in Europa. Die beiden evangelischen Kirchengemeinden in Lehrte laden daher nun zu Friedensgebeten am Freitagabend ein. Die Matthäusgemeinde bittet für 18 Uhr in ihr Gotteshaus am Marktplatz. Auch die Glocken sollen um diese Zeit geläutet werden, sagt Pastorin Gesa Steingräber-Broder.

Bei der Markuskirchengemeinde am Distelborn beginnt die Andacht nach Angaben von Pastorin Sophie Anca ebenfalls um 18 Uhr. Zum Auftakt sollen auch dort Friedensglocken läuten. „Anschließend sind alle eingeladen, in der Stille, bei Musik und Kerzenschein ihre Gedanken vor Gott zu bringen“, schreibt Anca in einer Mitteilung. Dazu werde man Texte aus der Bibel und Gebete sprechen. Die Markuskirche wird bis 19 Uhr geöffnet sein.

Von Achim Gückel