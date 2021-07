Lehrte

Die beiden evangelisch-lutherischen Stadtkirchengemeinden Markus und Matthäus begehen an den sechs Sonntagen in den Ferien wieder ihre regionale Sommerkirche. „Die jeweiligen Orte sind noch flexibel, es hängt vom Wetter ab“, sagt Pastorin Gesa Steingräber-Broder. Interessierte sollten sich deshalb kurz vorher über den genauen Ort informieren. Bei der Sommerkirche geht es um „Beziehungskisten in der Bibel“. Auftakt ist am Sonntag, 25. Juli, um 10 Uhr mit Pastorin Sophie Anca in oder an der Markuskirche. Das Thema lautet „Josef und seine Brüder.“

Am Sonntag, 1. August, um 11 Uhr heißt es beim Familiengottesdienst in der Markuskirche mit Diakonin Tamara Meyer-Goedereis und Diakon Sven-Oliver Salzer „Gott und das Universum“. „Jesus und seine Jünger“ stehen am Sonntag, 8. August, um 9.30 und um 11 Uhr im Mittelpunkt. Den Gottesdienst in der Matthäuskirche mit Jubiläumskonfirmation gestaltet Pastorin Gesa Steingräber-Broder. Am Sonntag, 15. August, 10 Uhr, beschäftigt sich Steingräber-Broder im Gottesdienst hinter der Nikolauskirche oder in der Matthäuskirche mit „Martha und Maria“.

„Jesus und die Kinder“ sind das Thema am Sonntag, 22. August, um 10 Uhr beim Gottesdienst hinter der Nikolauskirche oder in der Matthäuskirche mit Lektorin Ilona Jordan. Den Abschluss bildet am Sonntag, 29. August, um 10 Uhr der Gottesdienst in oder an der Markuskirche mit Pastor Andreas Anke. Dabei geht es „Jakob und Esau“.

Im vergangenen Jahr konnten Interessierte zu Fuß oder mit dem Fahrrad zwischen verschiedenen Kirchen pendeln und diese kennenlernen.

Von Oliver Kühn