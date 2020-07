Lehrte

Die fünf Kirchengemeinden im östlichen Lehrter Land – jene aus Hämelerwald, Sievershausen, Arpke, Immensen und Steinwedel – feiern im Sommer gemeinsam Gottesdienst. In Corona-Zeiten haben sie sich dafür allerdings eine besondere Form überlegt und laden die Besucher dazu ein, sich aufs Fahrrad zu schwingen oder die Wanderschuhe anzuziehen. Denn unter dem Motto „ Sommerkirche 2020 unterwegs“ finden die Gottesdienste größtenteils unter freiem Himmel und an unterschiedlichen Stationen statt.

An jedem Sonntag zwischen dem 26. Juli und 23. August von 10-13 Uhr sind jeweils zwei Kirchen Gastgeber und gestalten den Weg zwischen ihren beiden Gotteshäuser. Besucher können den Weg von Kirche zu Kirche gehen oder radeln, auch die Kirchen selbst sind geöffnet. Auf dem Weg sind Stationen zu einer biblischen Geschichte aufgebaut. Der Weg kann in beiden Richtungen begangen werden. Start und Ziel ist jeweils an einer der beiden Kirchen.

Menschenansammlungen sollen vermieden werden

„So möchten wir eine Menschenansammlung vermeiden, aber trotzdem Begegnung und Andacht ermöglichen“, erklärt Pastorin Hanna Dallmeyer von der Kirchengemeinde Sievershausen. Damit die Teilnehmer einander auf dem Weg erkennen, werden an jedem Sonntag Armbänder in einer anderen Farbe verteilt. So wird deutlich: „Wir sind auf demselben Weg!“ und „Wir sind auf dem Weg zueinander!“

Die biblischen Geschichten sind allesamt „Wegegeschichten“. Sie erzählen von Gefahr und Rettung, Flucht und Heimkommen, Streit und Versöhnung. Die Stationen nehmen thematisch auch Ereignisse der Ortsgeschichte auf. „Zwischen Sievershausen und Immensen wird der Weg zum Beispiel auch über das Feld führen, auf dem 1553 die Schlacht von Sievershausen stattgefunden hat“, erklärt Dallmeyer.

Auch Programm für Kinder ist geplant

Es soll Gebete und liturgische Elemente geben. Auch ein Programm für Kinder ist geplant. „Eigentlich ist es eine Mischung aus Gottesdienst und Pilgern“, erklärt Dallmeyer. Das Programm an den jeweiligen Stationen gestalten Pastoren, Lektoren, Ehrenamtliche und Konfirmanden.

Am 26. Juli geht es auf dem Weg zwischen Immensen und Steinwedel um das Thema „Durch die Wüste ins Gelobte Land“. Eine Woche später steht der Gottesdienst auf der Strecke zwischen Sievershausen und Immensen unter dem Titel „Zwischen Bruderkrieg und Himmelsleiter“. Am 9. August geht es zwischen Arpke und Hämelerwald um das Thema „Verloren und gefunden“. Zwischen Steinwedel und Arpke dreht sich die Sommerkirche am 16. August um das Motto „Kein Weg zu weit!“. Ausklingen wird die Reihe am 23. August zwischen Hämelerwald und Sievershausen unter dem Titel „Der Weg der Barmherzigkeit“.

Infos zu den jeweiligen Streckenverläufen gibt es auf der Internetseite https://sommerkirche2020unterwegs.wordpress.com

