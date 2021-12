Ahlten

Es funkelt und glitzert in der Holzhütte der Kindertagesstätte Saturnring in Ahlten. Zur Weihnachtszeit ist die Holzhütte aufwendig mit Lichterketten geschmückt und mit Fellkissen ausgestattet worden. Mit der Aktion möchten die Mitarbeiterinnen Abwechslung in den von der Pandemie bestimmten Alltag der Kindertagesstätte bringen.

Erzieherin (V.l.n.r.) Edyta Sobik genießt mit Karla Scherbarth und Haylie Bertram die Zeit in der weihnachtlich geschmückten Holzhütte. Quelle: Dila Heido

In der Hütte können die Kinder Weihnachtsgeschichten und -musik hören und dabei einen warmen Kakao trinken. Zusätzlich gibt es selbst gemacht Zuckerwatte und gebrannte Mandeln für die Kinder. So können sie gemeinsam entspannt und mit Vorfreude auf Heiligabend warten.

Von Leona Passgang