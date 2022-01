Lehrte/Sievershausen/Ahlten

Am 1. Februar hätten die Kinder in die neue Kita auf dem früheren Kleingartengelände an der Manskestraße einziehen sollen. Doch daraus wird nichts. Die Eröffnung des Hauses verschiebt sich um einen Monat – und zwar aus einem sehr ärgerlichen Grund. In der Bodenplatte des Neubaus steckt Feuchtigkeit. Das hat eine gutachterliche Untersuchung ergeben. Daher musste der gesamte Fußboden neu beschichtet und versiegelt werden. Neuer Einzugstermin ist nun der 1. März.

Das Gebäude an der Manskestraße ist der dritte Kita-Neubau im Lehrter Stadtgebiet, bei dem das Problem mit der Feuchtigkeit im Fußboden auftritt. Zuvor hatte es dieses Phänomen bereits in den Neubauten in den Baugebieten Kirchlahe Süd in Sievershausen und an der Hannoverschen Straße in Ahlten gegeben. Für Bau und Betrieb aller drei Häuser ist das Unternehmen pme Familienservice verantwortlich. Dessen Geschäftsstellenleiterin in Hannover, Bärbel Springer, nennt die Pannen beim Bau „extrem unschön“ und „im Ergebnis unbefriedigend“.

Suche nach Verantwortlichen läuft

Woher die Feuchtigkeit komme und welche am Bau der Kitas beteiligte Firma dafür verantwortlich sei, lasse sich im Moment aber noch nicht nachvollziehen, betont Springer. Derzeit liefen die Untersuchungen dazu, jede Firma sage, sie sei nicht verantwortlich. Eltern der in den neuen Kitas in Ahlten und Sievershausen betreuten Kinder müssten sich aber keine Sorgen machen. Es gebe durch die Feuchtigkeit keine Schimmelbildung oder andere gesundheitliche Belastungen.

Nach und nach verschwinden die Kita-Container Vor ziemlich genau zwei Jahren begann in Lehrte die Zeit der Kita-Container. Da nicht genug Plätze in den Kindertagesstätten vorhanden waren, ließ die Stadt an mehreren Stellen sechs sogenannte Module aufstellen. Sie boten übergangsweise Platz für bis zu 225 Kinder. Jetzt geht die Zeit dieser Interimslösung vorbei. Eine Übersicht. Die Kita-Container hinter dem Rathaus sowie an der Masch haben bald ausgedient. Sie werden nicht mehr benötigt, wenn die „Entdeckerwelt“ an der Manskestraße Anfang März in Betrieb geht. Die Kinder ziehen um – bis auf wenige, die auf Wunsch der Eltern in andere Kitas gehen sollen. Die Module an der Kita Saturnring in Ahlten werden laut schriftlicher Übersicht des Fachdienstes für Jugend und Soziales am 31. Juli dieses Jahres den Betrieb einstellen. Diese Container waren als Übergangslösung bis zur Inbetriebnahme der „Abenteuerwelt“ am Neubaugebiet Hannoversche Straße vorgesehen, die im August 2021 startete. Nur wenige Kinder werden derzeit noch in den Containern am Saturnring betreut. Sie wechseln demnächst in die feste Kita nebenan. Die Container an der Kita Hohnhorstweg in der Kernstadt, in denen 50 Kinder betreut werden, bleiben noch eine ganze Weile in Betrieb. Sie sind eine Interimslösung für die geplante neue Kita samt Familienzentrum im Lehrte Süd. Doch bis dieser Komplex fertig ist, vergehen vermutlich noch zwei Jahre. Aktuell ist die Stadt in der Auswertung der Architektenentwürfe für die neue Süd-Kita. Die Container an den Kitas am Schmiedeweg in Sievershausen und am Hainwald in Hämelerwald bleiben voraussichtlich bis Ende Juli 2023 in Betrieb. Sie waren ursprünglich als Zwischenlösung vorgesehen, bis die neue Kita im Gebiet Kirchlahe Süd in Sievershausen fertig ist. Diese war bereits vor einem Jahr in Betrieb gegangen und ist ausgelastet. Die Kinder an den zwei Containerstandorten werde man vorerst dort lassen, schreibt der Fachdienst der Stadt. Man habe sich dazu entschlossen, die Mädchen und Jungen möglichst in ihrer gewohnten Umgebung zu betreuen und „nach und nach in die Bestandsgruppen aufzunehmen.

Die Kita in Sievershausen, sie trägt den Namen „Forscherwelt“ und hat 65 Plätze, wurde im März vergangenen Jahres eröffnet. Dort war das Problem mit der Feuchtigkeit erst im laufenden Betrieb aufgefallen. „Der Fußboden kam hoch“, sagt Springer. An den Kanten des Belags hätten sich Stolperfallen gebildet, die man bislang nur provisorisch beseitigen und verkleben konnte. „Wir arbeiten da an einem Sanierungskonzept, der alte Fußboden muss raus“, erläutert Springer. Das während des laufenden Kita-Betriebs zu bewerkstelligen, sei eine große Herausforderung.

Die neue Kita „Forscherwelt“ in Sievershausen. Auch dort gibt es Probleme mit Feuchtigkeit in der Bodenplatte. Quelle: Achim Gückel

Die Kita „Abenteuerwelt“ mit 80 Betreuungsplätzen ging im August vergangenen Jahres an den Start. Dort fiel das Problem mit der Feuchtigkeit rechtzeitig auf. Noch bevor die Kinder kamen, wurde der Boden neu versiegelt. Ebenso ist es jetzt in der Kita „Entdeckerwelt“ an der Manskestraße geschehen.

Die Stadt Lehrte hat von den Baupannen keinen Schaden. Sie hat schon im September 2019 einen Betreibervertrag mit pme und dessen Partner Global Education über den Bau und Betrieb der Kitas abgeschlossen. Sie bezahlt erst für den laufenden Betrieb der Einrichtungen. Insgesamt gibt es in den drei von pme geplanten, etwa baugleichen Kitas 225 Betreuungsplätze.

Derzeit werden die Kinder, die in die „Entdeckerwelt“ an der Manskestraße umziehen sollen, noch in Modul-Containern hinter dem Rathaus sowie an der Masch betreut. Sie ziehen nun also erst Anfang März in ihr neues Domizil.

Von Achim Gückel