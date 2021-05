Lehrte

In dem Baugebiet an der Manskestraße entsteht das erste Haus. Das Unternehmen Global Education hat an der Ecke Manskestraße und Kreuzbuchenweg vor ein paar Wochen mit dem Bau der Kita begonnen. Der freie Träger verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Schon im Frühjahr 2022 soll die Einrichtung in Betrieb gehen.

Obwohl das Gebäude noch gar nicht steht, sind die Kinder aber schon da. Die 80 Mädchen und Jungen sind stattdessen in Containern untergebracht. Die zwei Krippengruppen mit je 15 Kindern werden seit April in Modulen auf dem Parkplatz hinter dem Lehrter Rathaus betreut, die Container für die zwei Kita-Gruppen mit je 25 Kindern stehen auf dem Schulhof der Grundschule An der Masch. „Wenn die neue Kita an der Manskestraße fertig ist, ziehen die Gruppen dorthin um“, erklärt Lehrtes Stadtsprecher Fabian Nolting.

Global Education betreibt im Auftrag der Stadt noch weitere Kitas. Im Februar wurde im Neubaugebiet Kirchlahe Süd in Sievershausen die Forscherwelt eröffnet. Die Kita im Ahltener Neubaugebiet Hannoversche Straße ist derzeit noch im Bau.

Bei Sondierungsarbeiten wurden keine Blindgänger gefunden

In Lehrte hatten sich die Bauarbeiten wegen Corona indes um mehr als ein Jahr verzögert. Denn zuvor galt ein Großteil des Feierabend-Geländes als Verdachtsfläche für Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg. Die nötigen Sondierungsarbeiten konnten jedoch erst im März starten. In einer Allgemeinverfügung des Landes Niedersachsen hatte es seinerzeit geheißen, dass beim Fund eines Bombenblindgängers das umliegende Wohngebiet samt Krankenhaus evakuiert werden müsse. Weil das Krankenhaus jedoch durchgängig betriebsbereit zu sein hat, konnte mit der Sondierung zunächst nicht begonnen werden. Mittlerweile wurde die Regelung jedoch aufgehoben. Die Teilfläche für die neue Kita musste indes nicht sondiert werden.

Lesen Sie auch: So lief der Abriss der Lauben auf dem Feierabend-Gelände

Keine Kampfmittel gefunden: Auf Lehrtes neuem Baugebiet an der Manskestraße sind die Sondierungsarbeiten jetzt abgeschlossen. Quelle: Katja Eggers

Die Suche nach Kampfmitteln auf der restlichen Fläche soll laut Nolting zum Ende dieser Woche nun abgeschlossen sein. „Es wurde dort nichts gefunden“, sagt der Stadtsprecher. Den Erschließungsarbeiten steht demnach nichts mehr im Wege. Die zuständige Firma wird dafür zunächst Schmutzwasserkanäle, Gas- und Wasserleitungen sowie Kabel für Telekommunikation, Stromversorgung und Straßenbeleuchtung legen. Für das Regenwasser sollen Versickerungsmulden geschaffen werden.

Lesen Sie auch: Streit um Grotefricken Kamp: SPD unterstützt erneute Bürgerbefragung mit Onlineformular

Vermarktung startet im Sommer

Parallel startet im Sommer die Vermarktung der Grundstücke. „Die Broschüre dafür wird gerade erstellt“, berichtet Nolting. Auf dem Areal der früheren Kleingartenkolonie sollen 29 Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Den offiziellen Bewerbungsstart wird die Verwaltung rechtzeitig verkünden. Darüber hinaus schreibt die Stadt Grundstücke für Mehrfamilienhäuser aus. „Die Firmen können sich mit ihren Konzepten bewerben – wer den Zuschlag erhält, entscheidet sich in einem Auswahlverfahren“, erläutert Nolting.

Von Katja Eggers