Corona-Fall in der neuen Kita in Lehrte-Arpke. Ein Kind ist am Dienstag positiv aus das Virus getestet worden, am Mittwoch wurde die Einrichtung komplett geschlossen. Wie lange die Schließung dauern wird, ist noch unklar. Die Eröffnungsfeier für den erst vor wenigen Monaten in Betrieb gegangenen Neubau wird verschoben.