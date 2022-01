Immensen/Arpke

Eltern, die ihre Kinder in die Kita Immensen-Arpke schicken, können jetzt ein wenig aufatmen. Von Montag an wird am Schnittgraben eine neue Gruppe eröffnet, die die so genannten Randzeit von 14 bis 16 Uhr abdeckt. Die Gruppe wird als privater Verein organisiert und bezieht das Gebäude auf dem Gelände der katholischen Kirche, direkt angrenzend an die Kita.

Städtische Kita leidet unter Personalmangel

Notwendig wurde die Initiative wegen des Personalmangels in dem städtischen Kindergarten. Ausnahmsweise ist die Schließung der Nachmittagsgruppe nicht Corona geschuldet, sondern der knappen Personalsituation. Betreuerinnen sind entweder in Schwangerschaft oder in Rente gegangen. Ersatz habe die Stadt wegen des geringen Angebots auf dem Arbeitsmarkt noch nicht einstellen können, sagte Immensens Ortsbürgermeister Michael Clement (SPD). Stadtsprecher Fabian Nolting sprach in diesem Zusammenhang von einem „leer gefegten Markt“.

Damit die Kernzeiten der Kita abgedeckt werden können, fallen deswegen seit Anfang des Jahres die so genannten Randzeiten weg. Am Nachmittag werden die Kinder nur noch bis 14 statt wie vorher bis 16 Uhr betreut.

Eltern sind auf Ortsrat zugegangen

Nicht alle der Familien seien aber beruflich in der Lage, für die Kinder nachmittags da zu sein, weiß der Ortsbürgermeister. In der jüngsten Ortsratssitzung hatten sich deswegen die besorgten Eltern an die Politik gewandt. Das Gremium hatte das Thema daraufhin spontan auf die Tagesordnung gesetzt.

Um Abhilfe zu schaffen, hat sich jetzt ein Verein organisiert, der die Betreuung von bis zu 20 Kindern am Nachmittag übernimmt. Die Gruppe müsse als Verein auftreten, da dadurch Auflagen wie die Qualifikation der Betreuerinnen und Betreuer nicht notwendig seien, erklärte Clement. „Die Gruppe wird also als eine Art privater Spielkreis organisiert.“ Es könnten sich auch mehr als 20 Familien anmelden, da nicht immer alle Kinder da seien. Mit den Eltern sei ein Betreuungsschlüssel von eins zu fünf abgesprochen worden, meinte Clement. Das Angebot gelte nicht nur für Immenser Eltern, sondern sei offen für alle Kinder, die die Kita am Schnittgraben nutzen.

Lesen Sie auch In Lehrte entstehen dieses Jahr mehr als 300 neue Kita-Plätze

Gruppe zieht auf das benachbarte Kirchengelände

Als Verein kann die Gruppe allerdings die Kita-Räume nicht nutzen. Deswegen ist ein Raum auf dem benachbarten Gelände der katholischen Kirche angemietet worden, in dem sich die Gruppe trifft. Zunächst sei die Gruppe bis zum 1. April befristet, erklärte Clement. „Das kann aber auch verlängert werden.“ Eltern, die in den Randzeiten noch eine Betreuung für ihr Kind suchen, können sich unter Telefon (0172) 4031964 melden.

Von Michael Schütz