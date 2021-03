Lehrte

Seit bald drei Monaten sind die städtischen Kindertagesstätten geschlossen, seitdem gibt es nur noch eine Notbetreuung. Damit der Kontakt zu den Kindern aber weiterhin bestehen bleibt, haben sich die Erzieherinnen und Erzieher verschiedene Aktionen wie etwa Basteltipps für zu Hause ausgedacht. Nun bittet die Stadt Eltern darum, die Gebührenzahlung für April nicht abzuschicken, um Überzahlungen zu vermeiden. Mit der Erstattung der Gebühren für die Monate März und April könne im Juni gerechnet werden.

Die Stadt rechnet seit dem 11. Januar nur die in Anspruch genommenen Betreuungsstunden sowie die tatsächlich bereitgestellte Mittagsverpflegung ab. „Diese Regelung findet auch weiterhin Anwendung“, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting. Doch nun hat die Stadt die Eltern, die die Gebühren per Einzel- oder Dauerüberweisung zahlen, darum gebeten, diese im April nicht abzuschicken, um doppelte Zahlungen zu vermeiden. Derzeit würden die Monate Januar und Februar abgerechnet, für die Monate März und April erfolgt dies im Mai. „Dabei werden die Meldungen der städtischen Kindertagesstätten tagesgenau ausgewertet.“

Erstattung für März und April erst im Juni

Die Festsetzung und Erstattung der individuell errechneten Gebühren sei sehr zeitaufwendig, meint Nolting: „Wir bitten deswegen um ein wenig Geduld und Verständnis.“ In Einzelfällen könne eine längere Bearbeitungsdauer leider nicht ausgeschlossen werden. Bereits überwiesene und zu viel gezahlte Beträge würden jedoch entsprechend der abgerechneten Notbetreuung erstattet. Mit einer Erstattung der Gebühren für die Monate März und April könne daher erst im Juni gerechnet werden. Für Erstattungen von Gebühren in Kindertagesstätten freier Träger müssten sich Eltern direkt mit den jeweiligen Einrichtungen in Verbindung zu setzen.

„Die gesamte Situation gestalten die Kindertagesstätten mit viel Herz“, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting. Briefe, Telefongespräche oder Beschäftigungsideen für zu Hause seien aktuell Wege, mit denen die Erzieherinnen und Erzieher den Kontakt zu den Kita-Kindern aufrecht erhalten. Durch die coronabedingten Kita- und Schulschließungen im Januar hat sich die Betreuung durch die Kindertagesstätten stark verändert. Trotzdem sei es wichtig, den pädagogischen Alltag weitestgehend aufrechtzuerhalten, sagt Nolting.

Organisation erfordert Flexibilität

Die Kinder haben zum Beispiel die Möglichkeit, über ihre Eltern Bilder ihrer Bastelarbeiten an die Kita-Teams zu schicken, die dann ausgedruckt und in den Einrichtungen aufgehängt werden. Bis zu 13 Kinder besuchen aktuell die Notbetreuung der städtischen Kitas. Wie groß die jeweiligen Gruppen sind, hängt von der Altersstruktur der Kinder, den Räumlichkeiten und dem Personal ab. Die Organisation der Notbetreuung und der Kontakt zu den Kindern, die zu Hause bleiben müssen, nötige allen ein hohes Maß an Flexibilität ab.

Kitas bieten Gespräche für Eltern

„Eltern können sich bei Sorgen und Nöten an die Teams wenden“, sagt Nolting. Die Erzieherinnen und Erzieher bieten weiterhin die regelmäßigen Entwicklungs- und Beratungsgespräche per Telefon oder unter den entsprechenden Corona-Regeln an. Die Fachkräfte selbst stehen hauptsächlich online im Kontakt zueinander. Sie tauschen sich bei digitalen Dienstbesprechungen aus und planen die bevorstehenden Tage. Trotz der besonderen Situation gelinge die Zusammenarbeit zwischen Fachkräften, Verwaltung und Familien gut, resümiert Nolting: „Es ist wichtig, hoffnungsvoll zu bleiben und nicht den Mut zu verlieren.“

Für Rückfragen steht die städtische Kita-Verwaltung unter den Telefonnummern (0 51 32) 505-3257, 505-3258, 505-3259 und 505-3260 sowie per E-Mail an kita-verwaltung@lehrte.de zur Verfügung.

Von Leona Passgang und Oliver Kühn