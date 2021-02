Lehrte

Landesbischof Ralf Meister hat sich am Freitag als Paketbote betätigt. Mit einem Kofferraum voller Osterkerzen ist er verschiedene Kirchengemeinden angefahren und hat ihnen die Kerzen persönlich überbracht. Auf seiner Tour von Hameln bis Göttingen machte er mittags auch in Lehrte Halt. Pastorin Sophie Anca nahm dort die Kartons entgegen.

Die 100 Kerzen sind für eine besondere Osteraktion gedacht. Denn die Markusgemeinde hat für die Passionszeit eine sogenannte Klagemauer vor ihrer Kirche errichtet. Genau genommen handelt es sich dabei um zwei Holzkästen mit Kunststoffröhrchen. Peter Andrejewski vom Kirchenvorstand und Anja Kratzsch-Pries von der Gemeinde haben die Kästen am Kirchturm angebracht. „Das ist besser, als Löcher direkt in die Turmmauer zu bohren“, erklärte Andrejewski augenzwinkernd.

Anja Kratzsch-Pries und Peter Andrejewski haben die Kästen der Klagemauer am Kirchturm angebracht – der Aufbau erinnert ein wenig an den von Insektenhotels Quelle: Katja Eggers

Zettel werden zu Ostern ungelesen verbrannt

Die Klagemauer ist als Ort für eigene Gebete, Trauer, Sorgen, Nöte, Wünsche und geheime Anliegen gedacht, die niemand außer Gott hören soll. Jeder der mag, kann vorbeikommen, seine Gedanken auf ein Blatt Papier schreiben und dieses dann zusammenrollen und in eine der kleinen Rollen stecken.

„Gerade jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie, die ja auch eine Leidenszeit ist, möchten wir den Menschen auf diese Weise einen Ort anbieten, an dem sie ihren Kummer vor Gott bringen können“, erklärte Anca. Die Aktion endet an Ostern. „Alle Zettel werden dann ungelesen im Osterfeuer verbrannt, und dabei kommen dann die Osterkerzen des Landesbischofs ins Spiel“, sagte Anca.

Die ersten Zettel stecken schon drin – einer stammt von Landesbischof Meister. Quelle: Katja Eggers

Mit ihrer Klagemauer greift die Markusgemeinde eine Tradition aus Israel auf. In Jerusalem wird die westliche Stützmauer des Tempelplatzes Klagemauer genannt. Juden nutzen sie als Ort des Gebets und stecken Zettel mit Gebeten in die Spalten und Ritzen der Mauer.

Kerzen sind Zeichen der Hoffnung

Der Landesbischof fand die Idee der Gemeinde prima – und steckte gleich selber ein Zettelchen in die Klagemauer. Die mitgebrachten Osterkerzen würden die Aktion wunderbar ergänzen. „Sie sind kleine Zeichen der Hoffnung und zeigen, dass Gott uns in dieser Zeit nicht allein lässt – sein Licht durchdringt alle Dunkelheit und lässt es hell werden“, erklärte Meister. Das sei eine zentrale Botschaft der Passions- und Osterzeit. Gerade in der derzeitigen Pandemie seien die Menschen für diesen Trost und die Zuversicht dankbar.

Bei seinem Besuch in Lehrte hat sich Landesbischof Ralf Meister (links) von Pastor Andreas Anke die Markuskirche zeigen lassen. Quelle: Katja Eggers

Meister verschenkt in den Wochen bis Ostern insgesamt 25.000 Osterkerzen an rund 250 Gemeinden, 100 von ihnen besucht er dafür persönlich. Seinen Kurzbesuch nutzte der Landesbischof auch, um sich die Markuskirche anzuschauen. In Lehrte kenne er sonst nur noch die Matthäuskirche. „Und das Moped meines Sohnes – das haben wir auch in Lehrte gekauft“, sagte Meister schmunzelnd.

Von Katja Eggers