Lehrte

Musik kann man auch auf dem eigenen Körper und auf Gegenständen des Alltags machen. Wie das geht, können Kinder und Jugendliche am Donnerstag, 8. Juli, und Freitag, 9. Juli, jeweils von 15.30 bis 18.30 Uhr sowie am Sonnabend, 10. Juli, von 11 bis 14 Uhr lernen. Im Kinder- und Jugendhaus Süd JuZe am Südring finden dazu Workshops unter professioneller Anleitung statt. Es gibt noch wenige freie Plätze. Die Kosten liegen bei 10 Euro pro Teilnehmer.

Das „Rhythmusprojekts á la Stomp“ ist Teil des Klangkunstfestivals Intraregionale, bei dem in der Region Hannover vom 13. Juni bis zum 18. Juli Klangkunstprojekte an zwölf ungewöhnlichen Orten präsentiert werden. Im Lichthof des Lehrter Parkhauses hat die Berliner Künstlerin Lisa Premke eine Kunststoffplatte installiert. Darauf liegen 5000 Murmeln, die der Wind und die Besucher in Bewegung setzen können.

Ergebnisse sind auf Ebene vier zu hören

Die Ergebnisse des Workshops werden der Öffentlichkeit am Sonnabend um 15 Uhr im Parkhaus auf Ebene vier präsentiert. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung zur Präsentation wird per E-Mail an julienne.franke@lehrte.de oder unter Telefon (0 51 32) 5 05 31 11 gebeten. Anmeldeformulare zu den Workshops finden sich auf der Internetseite www.lehrte.de/de/kinder-und-jugendarbeit/stomp.html.

Von Katja Eggers