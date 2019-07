Lehrte

Normalerweise ist Ostfriesland weit von der Region Hannover entfernt. Einmal im Jahr ist das anders. Dann wird das Friesische sozusagen nach Lehrte importiert. Jedes Jahr Anfang Juli wird im Kleingartenverein Dornröschen dem friesischen Nationalsport Boßeln gehuldigt. Dabei treffen sich mehrere Mannschaften aus befreundeten Kolonien zwischen Otze und Sarstedt an der Tiefen Straße. „Wir wollen heute eine ruhige Kugel schieben“, sagte Josef Kokott, der mit einer achtköpfigen Gruppe von der Gartenkolonie Kali-Chemie aus Sarstedt nach Lehrte gekommen war.

Die Boßeler aus dem Kreis Hildesheim sind Stammgäste beim Turnier, haben aber darüber hinaus sogar historische Verbindungen. Der Sarstedter Vorsitzende Eckhard Zillmann war früher in Lehrte zu Hause und hatte einen Garten bei Dornröschen. „Deswegen können wir uns hier nicht so schnell bewegen“, sagte Kokott lachend. „Er kennt hier noch viele und muss überall stehen bleiben.“

Sarstedter haben Personalprobleme

Am Sonntag hatten die Boßeler von der Kali-Chemie allerdings Personalprobleme. Eine Damengruppe von fünf Mitstreiterinnen bekamen sie nicht zusammen. Dabei hatte diese im vergangenen Jahr den Sieg davongetragen. So traten die Boßeler mit einer Männergruppe und einem gemischten Team an.

Rund 20 bis 25 Gruppen seien jedes Jahr dabei, sagte Günther Kellner, Vorsitzender des KGV Dornröschen. Selbst das wolkenverhangene Wetter hat den Freizeitsportlern nichts anhaben können. „Ein bisschen Regen macht nichts“, sagte Kellner.

Das Turnier gibt es seit 24 Jahren

Vor 24 Jahren ist das Turnier, dessen Runde über 1,6 Kilometer durch die Wege der Kolonie führt, ins Leben gerufen worden. „Unsere Nachbarn vom KGV Rosenhain hatten das damals angefangen“, sagte Kellner. „Und da hatten wir uns gedacht: Das können wir auch.“ Mehrere Jahre hindurch habe es für die Sieger einen Pokal gegeben. „Aber den kann nur einer mit nach Hause nehmen.“ Seit einiger Zeit gibt es jetzt Medaillen und Urkunden. „So hat jeder eine Erinnerung.“

Aus den Händen von Dornröschen-Chef Günther Kellner gibt es Medaillen und Urkunden für die Sieger und Platzierten. Quelle: Michael Schütz

Schade fand Kellner, dass die Kleingartenvereine aus der Umgebung nur wenig Interesse zeigten. Neben Rosenhain seien noch Otze und Ilten regelmäßig dabei. „Dabei haben wir 18 Vereine im Bezirksverband, die wir auch alle schriftlich eingeladen haben“, bemängelte er. „Und wenn man sie später drauf anspricht, bekommt man nur ein Achselzucken.“

5 Euro bezahlt eine Gruppe pro Runde. Das Geld verwendet der Verein für die Organisation des Turniers und um die bei vielen Teilnehmern schon legendären Fischbrötchen bereitzustellen. Danach gelüstete es auch die Sarstedter. Aber vorher war noch die erste Runde zu bestreiten, die Schiedsrichter Ralf Derkow begleitete. Etwa 20 Minuten seien dafür einzuplanen. „Am Nachmittag dauert es bei manchen Gruppen auch ein bisschen länger“, meinte der Wegewart des Vereins. Da sei schon das eine oder andere Bier konsumiert worden.

Von Michael Schütz