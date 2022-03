Lehrte

Die Bewegung Fridays for Future (FFF) geht am Freitag, 25. März, wieder weltweit auf die Straße, um konsequentere Klimaschutzmaßnahmen zu fordern. Nach monatelanger Corona-Zwangspause beteiligt sich jetzt auch die Ortsgruppe Lehrte wieder an der globalen Protestaktion. Die Lehrter Klimaaktivisten rufen zu einer Kundgebung vor dem Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße auf. Laut Sprecher Jonas Prüß ist für 10 Uhr eine etwa zweistündige Versammlung mit mehreren Redebeiträgen geplant. Anschließend wollen die Protestler gemeinsam mit dem Zug zu einer FFF-Großdemonstration auf dem Opernplatz in Hannover fahren.

„Es ist der zehnte globale Klimastreik seit dem Aufkommen der weltweiten Klimaschutzbewegung im Jahr 2019“, begründet der Prüß die Rückkehr der Lehrter Initiative auf eine größere Bühne. Zuletzt hatten die Klimaaktivisten aus Lehrte im vergangenen September mit einem Protestumzug durch die Lehrter City auf sich aufmerksam gemacht. „Wir waren aber nie weg“, betont Prüß und verweist auf kleinere Aktionen und Onlineproteste während der strengen Corona-Beschränkungen.

Zuletzt im September: Aktivisten der Bewegung Fridays for Future ziehen durch Lehrte. Quelle: privat

Nun rufen die Klimaschützer wieder zu einem groß angelegten Schulstreik auf. Nach Angaben des Sprechers hoffen sie aber auf Teilnehmer aus allen möglichen Altersklassen. Der Titel des weltweiten Klimastreiks: „People – not Profit“.

„Schneller Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energiestoffe ist jetzt notwendiger denn je“

Worum es jetzt speziell geht, berichtet Lukas Kluge von FFF in Lehrte. „Ein schneller Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energiestoffe ist jetzt notwendiger denn je“, sagt er. Kluge will in einem eigenen Redebeitrag eine Verbindung zum Krieg in der Ukraine herstellen. Der Ausstieg sei nicht nur erforderlich, um die Klimaschutziele zu erreichen. „Sondern auch, um nicht weiter den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu finanzieren.“

Bei der Kundgebung in Lehrte will sich auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) zu Wort melden und seine Forderungen für mehr klimafreundliche Mobilität bekräftigen. Der ADFC setzt sich für einen Ausbau der Fahrradinfrastruktur sowie für verkehrsberuhigende Maßnahmen in Lehrte ein.

Teilnehmer sollen Fahrräder mitbringen

Für die Kundgebung am Freitag gelten eine FFP2-Masken- und die Abstandspflicht. Außerdem werden die Teilnehmer gebeten, mit Fahrrädern zu kommen. „Einerseits erleichtert das ein Einhalten der Mindestabstände, außerdem ist es ein politisches Signal“, sagt Sprecher Prüß. Für etwa 12 Uhr ist vom Bahnhof aus die Abfahrt mit dem Zug zur Großdemo in Hannover geplant.