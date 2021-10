Lehrte

Klimaschutz ist auch im Kleinen und für jedermann möglich. Frei nach diesem Motto hat sich die Stadt Lehrte dazu entschlossen, an einer Klimawette des Vereins „3 fürs Klima“ teilzunehmen. Die Stadt wettet dabei, dass sie 650 Bürgerinnen und Bürger überzeugen kann, binnen Jahresfrist eine Tonne CO2 -Ausstoß weniger zu produzieren. Das entspricht in etwa den Anforderungen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels gemäß den Beschlüssen der Klimakonferenz von Paris.

Gemeint ist damit die Begrenzung der globalen Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Der Wetteinsatz der Stadt sieht so aus: Wenn sie verliert, will sie mehr Flächen in der Kernstadt und den Ortsteilen entsiegeln und bepflanzen als bislang vorgesehen.

Die Aktion geht auf einen Besuch des Umweltaktivisten Michael Bilharz Anfang September in Lehrte zurück. Er radelte im Namen des Vereins „3 fürs Klima“ 6000 Kilometer in 100 Tagen kreuz und quer durch Deutschland, um bei Stopps in 200 Städten für die Teilnahme an der Klimawette zu werben. In Lehrte machte er auf dem Rathausplatz Halt, und begrüßte zu seiner Aktion unter anderem Bürgermeister Frank Prüße und den Klimaschutzmanager der Stadt, Christian Helmreich. Schon zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass auch Lehrte die Herausforderung annehmen und dem CO2-Ausstoß den Kampf ansagen wird.

Finden sich 650 Lehrterinnen und Lehrter, die mitmachen?

Nun geht es darum, bis zum 1. November, also einen Tag nach Beginn der UN-Klimakonferenz in Glasgow, 650 Menschen in Lehrte für die Herausforderung zu begeistern. Das will Stadt unter anderem mit dieser Zusage: Unter allen Teilnehmenden verlost sie 20 sogenannte Klimakoffer – ein Gesellschaftsspiel, bei dem man sich dem Thema Klimawandel spielerisch nähern kann.

Gemeinsam kicken sie Anfang September auf dem Rathausplatz die CO2-Tonne: Klimawette-Initiator Michael Bilharz (von links), Bürgermeister Frank Prüße, der Vorsitzende des Lehrter Umweltausschusses Ronald Schütz von den Grünen und Christian Helmreich, Klimaschutz-Manager der Stadt Lehrte. Quelle: Gabriele Gerner

Eine Tonne CO2 -Ausstoß pro Jahr zu vermeiden ist nach Ansicht von Bilharz durchaus machbar. Das könne durch Änderungen beim Essverhalten, die Dämmung eines alten Hauses oder Car-Sharing erreicht werden. Auch das Vermeiden von 4900 Kilometer Autofahrt sei eine Möglichkeit, rechnen Umweltaktivisten vor.

Eine App zeigt die CO2 -Einsparungen

Wer sich für die Klimawette anmelden will, kann dies unter der Internetadresse www.dieklimawette.de/mitmachen tun. Teilnehmende können dort ihre CO2 -Sparmaßnahmen mit einer App registrieren und berechnen lassen. Auf diese Weise werde Klimaschutz messbar, betonen die Initiatoren. Auf der Homepage der Stadt unterwww.lehrte.de soll zudem der aktuelle Spielstand samt einsehbar sein. Mit der Entsiegelung und Begrünung von Bereich in der Innenstadt und in den Dörfern meint des Lehrte ernst. Diesen Wetteinsatz möchte sie auch dann einlösen, wenn sie die Wette gewinnt.

Von Leona Passgang und Achim Gückel