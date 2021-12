Lehrte

Im September ist sie mit viel Aufwand und einer öffentlichkeitswirksamen Aktion vor dem Rathaus gestartet, jetzt ist sie krachend gescheitert. Die Stadt Lehrte hat die ehrgeizige Klimawette des Vereins „3 fürs Klima“ verloren. Denn um an ihr teilzunehmen, hätten 1,5 Prozent der Bevölkerung, also 652 Menschen, in der Stadt sich dazu bereit erklären müssen, binnen Jahresfrist eine Tonne CO2-Ausstoß weniger zu produzieren. Doch gerade einmal 31 Lehrterinnen und Lehrter wollten diese Herausforderung annehmen und meldeten sich an. Das hat jetzt der Lehrter Klimaschutzmanager Christian Helmreich mitgeteilt.

Nur zwei Teilnehmer erfüllen die Anforderungen

Doch schämen muss sich Lehrte wegen dieses Ergebnisses nicht. Denn von den 1421 Städten und Gemeinden, die bei der Klimawette mitmachten, schafften nur ganze zwei die Anforderung, 1,5 Prozent der Bevölkerung zu mobilisieren: Backnang (382 Teilnehmende) und Renningen (207) in Baden Württemberg. Selbst in Großstädten wie Berlin und Köln fanden sich nur 596 beziehungsweise 493 Mitstreiter – gemessen an der Einwohnerzahl ein Wert im Promillebereich. In Köln hätten rund 16.000 Menschen mitmachen müssen, damit die Wette gewonnen wird. In absoluten Zahlen landete Lehrte mit seinen 31 Interessenten daher noch auf dem respektablen 70. Platz unter allen teilnehmenden Städten und Gemeinden.

Anfangseuphorie gegen Realitätscheck

Warum die bundesweite Klimawette, die Million Menschen mobilisieren sollte, so wenig Anklang fand, ist unklar. Letztlich nahmen bundesweit 12.395 Menschen daran teil. Die Organisatoren schreiben in einer Mitteilung, dass die Anfangseuphorie, aus der Klimawette eine durch die Decke gehende Bewegung zu machen, „schnell durch den Realitätscheck ausgebremst“ worden sei.

Kritiker meinen indes, es sei ein Problem gewesen, dass für die Teilnahme bei der Klimawette nur die Meldung einzelner Personen, nicht aber Sammelmeldungen möglich gewesen seien. Auch die Art, wie die Organisatoren versuchten, Spendengeld einzuwerben, habe möglicherweise viele Interessierte von der Teilnahme abgehalten. Um mitzumachen, war die Registrierung in einer App notwendig gewesen.

Stadt löst Wetteinsatz ein

Einen kleinen Schritt zu mehr Klimaneutralität wird Lehrte dank der verlorenen Wette trotzdem machen. Die Stadt Lehrte mit Bürgermeister Frank Prüße hatte angekündigt, falls sich keine 652 Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen bewegen ließen, werde sie in der Kernstadt und den Ortsteilen mehr Flächen entsiegeln und bepflanzen als bislang vorgesehen. Welche Bereiche das betreffen könnte, werde jetzt im Rathaus überprüft, sagt Sprecher Fabian Nolting.

Von Achim Gückel