Hämelerwald

Diese Szene weckt Erinnerungen an alte Filme, in denen Bud Spencer kunstvoll andere Leute verprügelt. Doch witzig ist das, was sich am Dienstag im Rewe-Zentrallager an der Fortunastraße abgespielt hat, ganz und gar nicht. Es gab dabei einen Verletzten, und nun ermittelt die Lehrter Polizei wegen Körperverletzung.

Der Vorfall spielte sich gegen 17.30 Uhr ab. Nach Darstellung eines Polizeisprechers gerieten ein 22-jähriger Lastwagenfahrer und ein 45-jähriger Mitarbeiter des Zentrallagers offenbar in der Warenannahme in einen Streit. Zentrale Rolle spielten dabei offenbar einige abgestellte Transportkisten, in denen Fleisch aufbewahrt wird, die aber nach Ansicht des Fahrers im Weg standen. Die Auseinandersetzung schaukelte sich hoch. Schließlich griff der 22-Jährige zu zwei der besagten, etwa 60 Zentimeter langen und 40 Zentimeter breiten Kisten und schlug sie dem 45-Jährigen gleichzeitig gegen beide Ohren.

45-Jähriger wird ins Krankenhaus gebracht

Während der Lastwagenfahrer sich daraufhin in sein Fahrzeug setzte und davon fuhr, musste der Rewe-Mitarbeiter in ein Krankenhaus gebracht werden. Er habe aus beiden Ohren geblutet, heißt es seitens der Polizei. Alkohol sei bei dem Vorfall allem Anschein nach nicht im Spiel gewesen. Die Ermittlungen gegen den 22-Jährigen laufen.

Von Achim Gückel