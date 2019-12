Ahlten/Höver

Die Ahltener SPD-Fraktion will die Verkehrsverbindung zwischen Lehrte-Ahlten und Sehnde-Höver wieder aufleben lassen. Dabei denken die Ortsratspolitiker nicht an eine Buslinie, wie es sie früher einmal gab. Sie hoffen vielmehr, dass zwischen den Orten bald Ruftaxis verkehren.

„Die Orte sind voneinander abgeschnitten“, sagt Timo Bönig, stellvertretender Ortsbürgermeister von Ahlten. „Ahltener kommen mit dem Bus nicht nach Höver und Leute aus Höver nicht nach Ahlten.“ Den Sozialdemokraten ärgert das schon lange. „Viele Ahltener arbeiten in Höver, etwa im dortigen Gewerbegebiet und umgekehrt“, sagt er. Es existierten auch viele verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den beiden Orten, die nur rund zwei Kilometer auseinander liegen.

So nutzten Höveraner etwa das Seniorenwohnheim in Ahlten – ein Besuch ist für die meist auch älteren Familienangehörigen mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwierig. Sie müssten bis nach Ilten fahren und dort in die Linie 371 umsteigen. Das dauert lange. Die Ahltener SPD sieht in einer Anbindung an Höver noch weitere Vorteile: Sie führe zur Stärkung des Ahltener Einzelhandels, Vorteile gebe es auch bei der Erreichbarkeit von Ärzten.

Höver hat nicht einmal ein Lebensmittelgeschäft

Der Sehnder Ortsteil Höver würde ebenso davon profitieren. Der Ort verfügt momentan nicht einmal mehr über ein Lebensmittelgeschäft. Nur einen Kiosk gibt es dort für die nötigste Versorgung der Dorfbewohner. Auch die Höveraner fordern schon lange eine bessere Anbindung an den Nachbarort Ahlten. Doch entsprechende Initiativen hat die Region Hannover bislang immer mit dem Hinweis auf zu wenige Fahrgäste abgelehnt.

Dabei sehe das Regionale Raumordnungsprogramm vor, dass die Versorgung von Höver über Ahlten abgedeckt werden soll. „Das bedeutet, dass auch eine vernünftige Verkehrsanbindung geschaffen werden muss“, sagt Bönig. Die Verbindung müsse von Höver zumindest bis zum Einkaufszentrum und zum Bahnhof Ahlten reichen. In Richtung Hannover wäre für die Ahltener eine Busverbindung auch von großem Vorteil – etwa bis nach Anderten.

Buslinie war zu teuer

Für den Sozialdemokraten ist klar, dass sich eine Buslinie, wie es sie einmal als Verbindung zwischen den beiden Orten gab, heute nicht mehr rentiert. 300.000 Euro jährliche Kosten seien einfach viel zu hoch. Eine Buslinie war vonseiten der Region Hannover dann auch kürzlich abgelehnt worden.

Sein Ortsratskollege Dirk Holsten verweist allerdings auf andere Varianten des öffentlichen Nahverkehrs. So könne man etwa ein Ruftaxi während der Geschäftszeiten zwischen den beiden Orten verkehren lassen. Dabei müssten die Fahrtwünsche vorher telefonisch angemeldet werden. Bei dieser Variante seien die Kosten überschaubarer, meint Holsten. Die Ahltener SPD fordert nun, solch eine Lösung erst einmal probeweise für ein Jahr einzuführen. „Anhand der Nutzungszahlen lässt sich auch gut der Bedarf feststellen“, sagt Holsten.

Thomschke : „Attraktive Angebote werden auch genutzt“

Der gesamte Ortsrat in Ahlten hat dem SPD-Antrag bereits zugestimmt. Auch Maren Thomschke, die für SPD-Fraktion im Lehrter Stadtrat sitzt, sieht großen Verbesserungsbedarf bei der Verbindung der beiden Orte. „Man muss ein attraktives Angebot schaffen, dann wird es auch genutzt“, ist Thomschke überzeugt. Die SPD-Politikerin will für das Anliegen der Ahltener im Rat werben. Die Stadt müsse sich bei der Region Hannover noch mehr für den öffentlichen Nahverkehr in ihren Ortsteilen starkmachen.

Bönig hofft nun, dass die neue Verbindung schon Ende 2020 in den neuen Busfahrplan aufgenommen wird.

Von Patricia Oswald-Kipper