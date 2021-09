Lehrte

Nehmen wir das Fazit doch vorweg: Bei dieser Wahl zum Rat der Stadt ist nichts wirklich sicher. Nicht der Fortbestand einer Mehrheit für SPD, Grüne und Linke. Nicht, dass die CDU endlich ihren Daueraufenthalt in der Opposition beenden kann. Und vor allem nicht, welche Koalition sich unter welcher Führung anschließend zusammenfinden wird, um eine verlässliche Mehrheit im Stadtparlament auf die Beine zu kriegen.

Warum das so ist? Das politische Spektrum in der Stadt ist so breit und so zerfasert wie noch nie. Es herrscht Gedränge. Zehn Parteien und Wählergruppen sowie eine Einzelbewerberin stellen sich zur Wahl. 161 Kandidaten und Kandidatinnen sind es insgesamt. Platzhirsche der Stadtpolitik neben Newcomern. Die etablierten Parteien haben immer mehr Konkurrenz.

Die Etablierten sind siegessicher

Siegessicher sind die Etablierten in Lehrte trotzdem alle irgendwie. Die SPD etwa sagt, sie stehe für Kontinuität, habe ihre ehrgeizigen Ziele von vor fünf Jahren erreicht, etwa 1000 neue Wohnungen zu schaffen und viel für Kitas und Bildung zu tun. Das ist richtig. Die Grünen führen unter anderem ins Feld, dass Lehrte in den vergangenen Jahren sehr viel ökologischer geworden sei. Auch das stimmt. Die CDU schwimmt noch immer auf der Euphoriewelle, die der Sieg ihres Kandidaten Frank Prüße bei der Bürgermeisterwahl vor zwei Jahren ausgelöst hat. Und sie stehe dank vieler junger Kandidatinnen und Kandidaten für Aufbruchstimmung. Stimmt auch. Und der Rat insgesamt hat in den vergangenen fünf Jahren seine Sache dank vieler Kompromisse und kluger Entscheidungen wirklich nicht schlecht gemacht.

Aber es sind nicht so sehr die bislang großen Spieler im Rat, jene von oberhalb der Zehn-Prozent-Marke bei den Wahlen 2016, die den aktuellen Urnengang so spannend machen. Die AfD etwa tritt erstmals in beiden Lehrter Wahlbereichen an. Vor fünf Jahren holte sie aus nur einem Wahlbereich zwei Sitze. Die neue Wählergemeinschaft „Wir für Lehrte“ ist zwar lokalpolitisch unbeleckt, hat aber ein populäres Zugpferd: Oliver Gels, der bei der Bürgermeisterwahl 2019 als Außenseiter im ersten Wahlgang rund jede fünfte abgegebene Stimme holte. Was schaffen die FDP (derzeit zwei Sitze), Piraten (ein Sitz) und die Satiretruppe von „Die Partei“? Ein Mandat ist schnell erreicht. Ein paar Hundert Stimmen können reichen, schon ist der Rat um eine Farbe bunter.

Entscheidungen von historischer Bedeutung

Vieles deutet darauf hin, dass Koalitionsverhandlungen nach der Wahl mindestens ebenso spannend werden wie der Kampf um die Stimmen vor der Wahl. Aber wie auch immer der Rat der Stadt in den kommenden fünf Jahren aussehen wird: Die gewählten Lehrter Volksvertreter werden Entscheidungen treffen müssen, die stadthistorische Bedeutung haben.

Neues Gymnasium und neues Schulzentrum Süd für allein rund 150 Millionen Euro, damit zusammenhängend ein Hochfahren der Schulden, Ausbau der Kitas und Familienzentren und der digitalen Infrastruktur, Stärkung der Wirtschaft und des lokalen Handels, mehr lokaler Klimaschutz und neue Strukturen für den Verkehr auf Straßen und Radwegen: Das sind nur einige der Kernthemen der nächsten fünf Jahre, die ein möglicherweise politisch zerfaserter Rat abarbeiten wird. Das muss er verlässlich und kraftvoll tun. Faktenfernes Protestgehabe, wie es mancherorts im Wahlkampf mittlerweile en vogue ist, und das stumpfe Gefasel von „denen da oben“, die alles falsch machen, reicht nicht aus. Für lokale Politik braucht es Mut, Integrität, Ernsthaftigkeit, Kompetenz, Kompromissfähigkeit, Erfahrung und nicht zuletzt einen klaren Kompass.

Eine breite Legitimation muss sein

Wer all das am besten repräsentiert, dürfen rund 36.600 Wahlberechtigte nun entscheiden. 57,9 Prozent der Wählerinnen und Wähler machten 2016 ihre Kreuzchen. Es dürfen dieses Mal gern mehr sein. Denn in der Demokratie lebt Politik vor allem von einem: breiter Legitimation.

Von Achim Gückel