Lehrte

Das zynische Fazit liegt nahe: Schön, dass wir mal drüber geredet haben! Denn die Diskussion im Umweltausschuss über das Dauerproblem mit den vermüllten Wertstoffsammelplätzen hat wieder kein Ergebnis, noch nicht einmal irgendeinen neuen Ansatz gebracht. Sie hat vielmehr dokumentiert, wie ratlos alle Verantwortlichen sind. Überwachung ist zu aufwendig, zu teuer und datenrechtlich bedenklich. Mehr zu reinigen löst das Problem nicht. Die Container anderswo aufzustellen verlagert den Missstand allenfalls. Strafen auszusprechen geht nur, wenn man Täter hat. Mehr Information erreicht lediglich die, die erreicht werden wollen.

Bleibt also nur noch die Kapitulation vor jenen, die das Stadtbild gnadenlos zumüllen? Nein, auch das ist kein Weg. Stadtbaurat Christian Bollwein hat etwas Kluges gesagt: Er sieht eine Spaltung der Gesellschaft in sorgsame Mülltrenner und rücksichtslose Müllsünder. Letztere nerven, verhalten sich unsozial – und vermutlich muss man gegenüber solchen Leuten, die ihr Verhalten nicht im Geringsten reflektieren, penetranter sein. Bilder vom vollkommen versauten Sammelplatz am Westring in einem politischen Ausschuss zu zeigen hilft nicht. Sie müssen am Ort der Sauerei zu sehen sein. Auf großformatigen Plakaten etwa mit der Aufschrift „So nicht!“, auf Flyern, in Aufrufen, in Form einer Kampagne. Lehrte könnte den Müllsündern einen Spiegel vorhalten – so ähnlich, wie es die Schockbilder auf den Zigarettenpackungen mit Rauchern tun. Nervt die Müllsünder, so wie sie uns nerven.

Von Achim Gückel