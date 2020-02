Lehrte

Mancher mag nun fragen, was zwei kleine Dörfer in der niedersächsischen Provinz denn schon tun können gegen dieses grassierende Übel im Land. Gegen den Hass auf Migranten, die Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, die Ausgrenzung, die Fremdenfeindlichkeit, gegen faschistische Parolen und schließlich gegen solche unfassbar schrecklichen Verbrechen wie jetzt in Hanau. Und dann mag mancher mit den Schultern zucken und die Resolution der Ortsräte von Arpke und Sievershausen als überdrehten, abgehobenen Unfug bezeichnen.

Nein! Nichts an diesem Manifest zweier Dörfer ist überdreht oder abgehoben. Es rückt in den Fokus, dass jeder – ob in Berlin, Hanau oder Sievershausen – für demokratische Grundwerte einstehen kann und sollte. Hass und Ausgrenzung beginnen in der Nachbarschaft. Der Kampf dagegen ebenfalls. Gegen diese Übel aufzustehen, sie zu benennen und zu bekämpfen, ist eine Sache, über die im Großen geredet wird, und die im Kleinen gelebt werden muss. Lehrter Ortsräte haben das nun laut ausgesprochen. Und das ist sehr gut und richtig so.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel