Die Corona-Pandemie trifft auch die Arbeit in Vereinen heftig. Die Gruppe aus CDU und Piraten im Rat der Stadt Lehrte regt daher jetzt ein Hilfsprogramm an. Es sieht unter anderem einen Sonderfonds von 50.000 Euro für Vereine vor – und eine Öffnung der Sporthallen in den Sommerferien.