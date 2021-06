Lehrte

Die Partei Die Linke hat jetzt ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl im September in Lehrte nominiert. An der Spitze der Listen für die Wahl zum Rat der Stadt stehen die Krankenschwester Adriana Simecek und Thomas Schwieger, pädagogischer Mitarbeiter der Volkshochschule Hannover, der bereits jetzt dem Rat angehört. Die Partei stellt bisher zwar nur zwei Ratsmitglieder – außer Schwieger noch Hans-Jürgen Dankert –, hofft aber auf mehr Mandate und hat deshalb weitere Bewerber benannt. Das sind Malte Brylka, Til Dralle, Norman Cornelsen und Philipp Grämmel. Dralle bewirbt sich in Immensen auch um einen Sitz im Ortsrat, Grämmel in Ahlten und Schwieger in Sievershausen.

Soziale Gerechtigkeit steht im Mittelpunkt

In den Mittelpunkt des Wahlkampfs wollen die Linken das Thema soziale Gerechtigkeit rücken. Wichtig ist ihnen dabei vor allem die Wohnungspolitik. Sie fordern, dass die städtische Wohnungsgesellschaft Lehrter Wohnen jeden zweiten Neubau als Sozialwohnung errichten soll, „damit auch einkommensärmere Schichten eine Chance auf bezahlbaren Wohnraum haben“, erläutert Schwieger.

Lesen Sie auch: Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Lehrte wissen

Simecek weist darauf hin, dass es während des Lockdowns zu wenig Notbetreuungspätze in Schulen und Kitas der Stadt gegeben habe. „So mussten Pflegekräfte und Erzieherinnen teilweise ihre Arbeit niederlegen, um die Betreuung ihrer Kinder gewährleisten zu können“, kritisiert sie und fordert für die Zukunft eine ausreichende Anzahl von Notgruppen – „damit Elternteile in systemrelevanten Berufen ihrer Arbeit nachgehen können“.

Von Thomas Böger