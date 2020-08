Lehrte

Die evangelische Matthäuskirchengemeinde in Lehrte beschreitet ungewöhnliche Wege, um trotz Corona auch in diesem Jahr Jugendliche zu konfirmieren. Für den September sind sechs Gottesdienste vorgesehen, in denen insgesamt 30 Jugendliche eingesegnet werden. Pro Gottesdienst sind vier bis sechs Jugendliche an der Reihe. So ist es möglich, dass jeder Konfirmand mehrere Angehörige bei der Feier in der Kirche dabei hat, sagt Pastorin Beate Gärtner. Sie spricht aber auch von einem enormen Aufwand.

Damit meint die Pastorin nicht nur, dass sechs Konfirmationsfeiern in kurzer Zeit über die Bühne gehen müssen. Die Arbeit begann schon vor Monaten. Zunächst fragte die Matthäusgemeinde alle Eltern der Konfirmanden, ob die Einsegnung noch in diesem Jahr stattfinden oder auf 2021 verschoben werden solle. Die Eltern entschieden sich nahezu einhellig für die Feier in diesem Jahr unter Corona-Einschränkungen. Nur zwei Jugendliche verschieben ihre Konfirmation auf kommendes Frühjahr, sagt Gärtner.

Pastorin: Alles soll so feierlich wie möglich sein

Ihr Ziel sei es, Konfirmationen einen festlichen Charakter zu verleihen, betont die Pastorin. Und das trotz Corona-Auflagen. Und die sind streng. So dürfen zum Beispiel in der Matthäuskirche am Markt maximal 120 Menschen bei einem Gottesdienst sitzen. Und das funktioniert auch nur dann, wenn viele Bezugsgruppen mit maximal zehn Personen, also Familien, beieinander in einer Bank sitzen. Die Eltern der Konfirmanden mussten nun priorisierte Listen jener Gäste vorlegen, die an den Gottesdiensten teilnehmen sollen. Bei einer Anzahl von nur fünf Konfirmanden kann jeder von ihnen also gut und gerne zehn bis 15 Gäste dabei haben.

Für die Gottesdienste selbst gelten strenge Regeln. Es ist nicht erlaubt zu singen, Pastorin Gärtner will aber musikalische Begleitung organisieren. Den feierlichen Einzug in das Gotteshaus und den Auszug werde man, ebenso wie den Akt der Einsegnung, nur mit Mund-Nase-Schutzmaske machen können. Eine Einsegnung der Konfirmanden als Gruppe könne nicht stattfinden. Gruppenfotos wird es nicht geben. Und schließlich will Gärtner den Gottesdienst auf 45 Minuten und auf die liturgischen Kernpunkte beschränken. Möglicherweise werde sie sogar die Predigt weglassen, sagt die Pastorin: „Es wird alles komplett anders gestaltet als gewohnt.“

Das sind die Konfirmanden bei Matthäus

Die Reihe der Konfirmationsgottesdienste in der Matthäuskirche beginnt am Sonnabend, 12. September, um 16 Uhr. Pastorin Beate Gärtner wird dann Paula Dölz, Meik Merz, Kirill Michel und Leni Reiß einsegnen. Am Sonntag, 13. September, ab 9.30 Uhr sind Fiona Bätje, Thies Buchholz, Julien Schwethelm und Till Sieber an der Reihe. Im Gottesdienst am Sonntag, 13. September, ab 11.30 Uhr sind es Simon Berthel, Michèlle Hartmann, Antonia Heinke, Anna Neumann und Pauline Wulf.

Drei Konfirmationsgottesdienste in der Matthäuskirche übernimmt Diakon Sven Oliver Salzer. Am Sonnabend, 19. September, ab 14 Uhr wird er Sarah Adam, Laureen Altmann, Stella Gebauer, Victoria Klotzsch, Mirja Lünsmann und Pia Zantow einsegnen. Am Sonnabend, 19. September, ab 16 Uhr sind Marten Baxmann, Hannah Brinkmann, Isabelle Cziborra, Emma Neumann und Mark Przesdzing. Am Sonntag, 20. September, folgt dann der Konfirmationsgottesdienst für Arian Ahrens, Christoph Appel, Pauline Klußmann, Gesa Lüders, Paula Rautert und Henrike Reifenrath.

Von Achim Gückel