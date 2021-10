Lehrte

Anfang September hat für die niedersächsischen Schülerinnen und Schüler wieder der Ernst des Lebens begonnen. Nach Urlaub am Strand oder Freizeit am Baggersee sitzen sie wieder in den Klassenräumen – manche sogar zum ersten Mal. Gerade für die Jüngsten ist das eine aufregende Sache. Neben dem Schulstoff müssen die Erstklässlerinnen und Erstklässler noch vieles andere lernen – nicht zuletzt den sicheren Weg zur Schule. Um es den Kleinsten leichter zu machen gibt es seit Jahren die Aktion „Gelbe Füße – sicherer Schulweg“, die die Verkehrswacht, der ADAC Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie die Gemeindeunfallversicherung als Kooperation ins Leben gerufen haben.

Kontaktbeamtin zeigt korrektes Verhalten

Vor Ort in den Kommunen kommen dabei die Kontaktbeamtinnen und -beamten des jeweiligen Polizeireviers in die Grundschulen, um mit den Kindern das richtige Verhalten auf dem Schulweg zu üben. Die Lehrter Kontaktbeamtin Imke Wolff hat jetzt die Grundschule an der Masch besucht.

Mit der Schablone werden gelbe Füße gesprüht

Um ihren Schützlingen die richtigen Wege aufzuzeigen, setzte Wolff dabei auf die gelben Füße, die der Aktion ihren Namen gibt. Die Schülerinnen und Schüler können dabei mithilfe einer Schablone diese Füße in der Signalfarbe dort auf den Boden sprühen, wo die Straße am sichersten überquert werden kann. An der Masch ist das beispielsweise der Fußgängerüberweg an der Marktstraße.

Von Michael Schütz