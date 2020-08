Lehrte

In der Produktion „Nouruz“ lässt das preisgekrönte Barockensemble Musica Alta Ripa mit den beiden kurdischen Künstlern Mevan Younes (Buzuq/Komposition) und Hogir Göregen (Percussion) am Sonntag, 6. September, um 19.30 Uhr barocke und orientalische Klänge verschmelzen. Das passt, denn mit Nouruz fällt das wichtigste Fest in Kurdistan jedes Jahr am 21. März mit dem Geburtstag von Johann Sebastian Bach zusammen.

Besucher dürfen sich im Lehrter Kurt-Hirschfeld-Forum auf neue Interpretationen von Tänze der Bach-Suiten und Musik aus Kurdistan freuen. Eine Auswahl von Tanzsätzen wie Bourree, Polonaise, Sarabande, Gavotte, Rondeau, und Menuett aus Bachs Orchester-Suiten werden dann kurdischen Tänzen gegenübergestellt und von den Künstlern aus Orient und Okzident gespielt.

Vorverkauf hat bereits begonnen

Der syrisch-kurdische Musiker und Komponist Mevan Younes hat eigens für das Konzert ein Stück Nouruz für Barock-Orchester, Langhalslaute Buzuq und Solo-Perkussion komponiert. Das Konzert wird laut Julienne Franke vom Fachdienst Schule, Sport und Kultur der Stadt Lehrte ein „klangliches Feuerwerk“. Es bildet zudem den Abschluss des Kultursommers der Region Hannover und ergänzt in Lehrte das Angebot der zehn Abo-Theaterabende der neuen Spielzeit 2020/2021.

Corona: Zahl der Sitzplätze ist eingeschränkt Beim Konzert „Nouruz“ gelten im Lehrter Kurt-Hirschfeld-Forum wegen der Corona-Pandemie strenge Hygienevorschriften. Die Zahl der Sitzplätze ist eingeschränkt. Besucher müssen auf dem Weg zu ihrem Platz eine Maske tragen, dürfen sie aber absetzten, wenn sie ihren Sitzplatz erreicht haben. Um der jeweils aktuellen Verordnung zum Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus vorzubeugen, sind Änderungen jederzeit möglich. Julienne Franke vom städtischen Fachdienst Schule, Sport und Kultur plant, die bisherigen Sitzreihen im Forum aufzulösen und Stühle als Cluster aufzustellen. „Von den insgesamt 412 Plätzen würden dann vermutlich nur etwa ein Drittel besetzt werden können“, sagt Franke.

Karten kosten zwischen 15 und 23 Euro und sind ermäßigt gegen Vorlage eines Ausweises erhältlich. Der Vorverkauf läuft ausschließlich über der den Fachdienst Schule, Sport und Kultur der Stadt Lehrte. Die Mitarbeiter sind unter Telefon (05132) 8628241 oder 8628243 sowie über die Homepage www.lehrte.de erreichbar. Gutscheine aus den Abonnements im Kurt-Hirschfeld-Forum können bei dieser Veranstaltung eingelöst werden. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr.

Von Katja Eggers