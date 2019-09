Lehrte

Mit dem Jazz ist das so eine Sache. Viele mögen ihn nicht – zu kompliziert, zu viele Soli. Dabei ist Improvisation in der Tat so etwas wie die Seele des Jazz. So scheint ein Chor, der sich Jazzchor nennt, geradezu ein Paradoxon. Schließlich kann ein Chor per se nicht improvisieren.

Dass es trotzdem vollkommen korrekt ist, dass sich der Chor After Six Jazzchor nennt, konnten die Besucher des Konzerts in der Städtischen Galerie mit eigenen Ohren hören. Vom ersten Moment an war im Song „If I Were A Bell“ aus dem Musical „Guys And Dolls“ der Swing da. Im Konzert flogen die Synkopen, es gab überraschende tonale Sprünge, Joni Mitchells „Be Cool“ begann mit Dissonanzen und hörte auch so auf – kurzum: Es war Jazz.

Kontakte zu Sugar & Salt

After Six, die sich nach der Übungszeit nach Feierabend benannt haben, war zum ersten Mal in Lehrte zu Gast. Dass es zu diesem Gastspiel kam, hatte auch etwas mit dem Lehrter Chor Sugar & Salt von der Musikschule Ostkreis Hannover zu tun. „Die Chorszene kennt sich“, erklärte dazu Klaus Bredl, der zweite Vorsitzende. Es gebe Kontakte zwischen den beiden Chören und die Städtische Galerie sei ein fantastischer Auftrittsort.

Und so vereinbarten die beiden Ensembles gleich ein gemeinsames Konzert, in dem Sugar & Salt unter der Leitung von Lilla Molnar die erste halbe Stunde mit einer Reise um die Welt begann. Zu hören war Art Garfunkels „A Heart in New York“ ebenso wie der ESC-Hit „Ding-A-Dong“ von Teach In aus dem Jahr 1975.

Der Chor Sugar & Salt mit Lilla Molnar macht den Anfang in der Städtischen Galerie. Quelle: Michael Schütz

Zwischen Gefühl und Kopf

Danach kam After Six und legte unter der Leitung der hannoverschen Jazzsängerin, Komponistin und Musikpädagogin Anja Ritterbusch mit viel Swing los. Das Programm stand unter dem Motto „Fire And Ice“, einem Begriff aus Joni Mitchells „Be Cool“ von 1982. Damit waren weniger klimatische Unterschiede sondern Gefühl und Kopf, Feuer und Gelassenheit gemeint. Die Songs waren aber in der Regel durchaus schneller Natur, sodass das musikalische Feuer etwas die Oberhand behielt.

In der Regel waren es Coverversionen von Stücken wie „Lover´s Desire“ von Anaïs Mitchell oder „Minuano 6/8“ von Pat Metheny in der Vokalfassung des amerikanischen Jazzsängers Kurt Elling. Viele Arrangements sind eigens für den Chor geschrieben worden, wie Bredl erklärte. Und sogar eine Eigenkomposition war dabei – das pfiffige „Think“ von After-Six-Sänger und –Arrangeur Jan Weigang.

Am Schluss steht ein gemeinsames Stück der beiden Chöre, die sich in der Galerie um das Publikum positioniert haben. Quelle: Michael Schütz

CD erscheint im Dezember

Der Chor ist gerade auf Promo-Tour, denn gerade haben After Six eine Reihe von Songs in einem Studio aufgenommen. Sie sollen im Dezember auf CD erscheinen, deren Produktion zurzeit per Crowdfunding finanziert wird.

Am Ende des gut zweistündigen Konzerts, stand dann noch eine Premiere an, denn tagsüber hatten After Six und Sugar & Salt mit „Viva La Vida“ von Coldplay ein gemeinsames Stück einstudiert. Am Abend gab es den Song dann als Zugabe mit beiden Chören, die sich in der vollbesetzten Galerie um das Publikum herum verteilt hatten. Heftiger Schlussapplaus war den beiden Chören sicher.

Lesen Sie auch

Stadt bietet Kunstaktionen für Kinder in den Herbstferien an

Von Michael Schütz