Arpke

Die Arpker haben am Wochenende ein fröhliches und insgesamt sehr friedliches Schützenfest gefeiert. In der Nacht zu Sonnabend kam es auf dem Festplatz aber zu einem Fall von Körperverletzung, in dem jetzt die Polizei ermittelt. Nach Angaben aus dem Lehrter Kommissariat waren dort aus bisher noch unbekanntem Grund ein junger Mann und ein 16-Jähriger aneinander geraten. Der Angreifer versetzte dem Jugendlichen dabei einen Kopfstoß und spuckte ihn anschließend noch an. Daraufhin verließ der Täter den Platz. Der 16-jährige erlitt leichte Verletzungen.

Ermittlungen dauern an

Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen an. Der Angreifer sei namentlich bekannt, heißt es. Man habe ihn aber noch nicht zur Rede stellen können. Täter und Opfer seien weitläufig miteinander bekannt.

Von Achim Gückel