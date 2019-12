Drei Generationen Gastronomie: Die griechische Familie Doulgerakis betreibt seit 50 Jahren Kneipen und Restaurants in Lehrte. Los ging alles 1969 mit Georgios „Schorse“ Doulgerakis und dem Gilde-Eck an der Manskestraße. Der Name „Schorse“ ist seitdem nicht mehr aus der Lehrter Gastro-Szene wegzudenken.