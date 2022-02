Ahlten

Schon für den Freitagabend haben angesichts des Kriegs in der Ukraine viele Kirchengemeinden zu Friedensandachten eingeladen. Jetzt ruft auch die koptisch-orthodoxe Kirche in Ahlten für Sonnabend zum gemeinsamen Gebet auf. Denn sie hat eine besondere Verbindung in die ukrainische Hauptstadt. „Wir hatten über 15 Jahre immer wieder einen Chor aus Kiew bei uns zu Gast“, sagt Bischof Damian, der von den Auftritten der Sängerinnen und Sänger auch heute noch begeistert ist. „Wir haben daher ein besonders Empfinden für die Situation in der Gemeinde“, erzählt er.

Kopten haben St.-Theresia-Kirche übernommen

Das Gebet bei der koptisch-orthodoxen Gemeinde an der Breiten Riede 13 in Ahlten am Sonnabend, 26. Februar, beginnt um 12 Uhr. Es steht allen Interessierten offen, gleich welcher Konfession. Bischof Damian betont dass seine Gemeinde „sehr bunt“ sei und dort Menschen aus vielen verschiedenen Ländern zusammenkommen. Die koptisch-orthodoxe Athanasius-Gemeinde hatte mit ihren rund 80 Mitgliedern im Dezember 2019 offiziell die frühere katholische St.-Theresia-Kirche in Ahlten übernommen. Insgesamt gibt es in Niedersachsen etwa 500 Kopten.

Von Achim Gückel