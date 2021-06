Lehrte

Wegen Corona hat hier lange Zeit nur wenig Betrieb geherrscht. Doch nun kann der Heilpflanzengarten hinter dem Lehrter Krankenhaus an der Manskestraße wieder zum Anziehungspunkt für alle werden, die etwas über Kräuter und deren Wirkung lernen mögen. Am Sonntag, 27. Juni, beginnen Margaretha Elvers und Karin Meisinger, die liebevoll die „Kräuterhexen“ genannt werden, wieder mit ihren Führungen durch das weit und breit einzigartige grüne Refugium. Los geht es um 11 Uhr, Treffpunkt ist die Informationstafel am Heilpflanzenbeet.

Blühendes und duftendes Idyll: Der Heilpflanzengarten im hinteren Teil des Klinikumsparks in Lehrte ist einzigartig in der Region Hannover. Quelle: Patricia Oswald-Kipper (Archiv)

Lesen Sie auch: Wie fünf Info-Tafeln durch den Heilpflanzengarten führen

Wegen der aktuellen Coronaverordnung sollten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer allerdings über die E-Mail-Adresse Heilpflanzengarten-Lehrte@gmx.de oder bei Ehlvers unter Telefon (05132) 4777 mit vollständigem Namen und Telefonnummer anmelden. Für Besucher, die sich spontan zu einem Besuch entscheiden, wird es eine vorbereitete Liste geben, in die sie sich eintragen können.

Das sind die weiteren Termine der „Kräuterhexen“

Am 27. Juni lautet das Motto der Führung „Ungeliebtes Kraut, geliebtes Unkraut“. Dabei geht es um das Kanadische Berufkraut, Große und Kleine Brennnessel, Giersch sowie das Gewöhnliche Greiskraut und deren Wirkung.

Am Sonntag, 25. Juli, steht die Führung unter dem Motto „Flower-Power“, und es dreht sich alles um Eibisch, Wegmalve, Stockrose, Wilde Malve, Moschusmalve.

Am Sonntag, 29. August, trägt der Rundgang durch den Garten den Titel „Männerwirtschaft“ und widmet sich den Pflanzen Adonis, Guter Heinrich, Johanniskraut, Jakobskreuzkraut und Benediktenkraut.

Am Sonntag, 26. September, schließlich steht unter der Überschrift „An der Wurzel gepackt“ unter anderem die Heilpflanze des Jahres 2020, die Wegwarte, im Mittelpunkt der Erläuterungen ebenso wie Meerrettich, Blutwurz, Nelkenwurz und Klette.

Von Achim Gückel