Lehrte

Das Lehrter Krankenhaus an der Manskestraße hat einen Corona-Patienten aus Sachsen übernommen. Dort ist die Versorgungslage vor allem auf den Intensivstationen äußerst angespannt. Der Intensivtransport ist nach Angaben des Klinikums Region Hannover (KRH) am Donnerstagabend angekommen. Weitere Angaben zum Alter oder der Schwere des Krankheitsverlaufs gibt es nicht. „In den zurückliegenden Monaten hatte das KRH in der Region Hannover einen Versorgungsanteil von etwa 60 Prozent bei der Behandlung von Corona-Patientinnen und Patienten“, verdeutlicht Pressesprecher Steffen Ellerhoff.

Das bedeutet, dass das KRH mit seinen Einrichtungen in dieser Zeit rund 60 Prozent aller Corona-Patienten in der Region Hannover behandelt hat. Das sei ungewöhnlich, normalerweise liege der Versorgungsanteil des KRH bei rund 40 Prozent.

Die Verlegungen erfolgen auf Grundlage des sogenannten Kleeblatt-Konzepts, das vor dem Hintergrund der ersten Corona-Welle 2020 zwischen den Bundesländern vereinbart wurde. Um Überforderungen bei einzelnen Krankenhäusern zu vermeiden, sollen innerhalb eines sogenannten Kleeblatts, dem meist noch Nachbarbundesländer angehören, unkompliziert Patientenverlegungen möglich sein. Dazu hatte sich auch das KRH bereit erklärt. Ist die Versorgung innerhalb eines Kleeblatts nicht mehr möglich, wird auf bundesweite Verlegungen zurückgegriffen.

Von Oliver Kühn